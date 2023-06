Bohemians může mít Bruggy či kluby z Istanbulu, Plzeň týmy z východu i outsidery

V úterý se v Nyonu, sídle Evropské fotbalové unie UEFA u Ženevského jezera, losují úvodní předkola Ligy mistrů i Konferenční ligy.

Druhý den je na programu los 2. předkol. To v Konferenční lize zajímá Plzeň a Bohemians, třetí a čtvrtý tým tabulky poslední sezony.

Mistrovská Sparta a vítěz poháru Slavia přijdou na řadu 24. července, kdy se losují třetí předkola Champions League a Evropské ligy.

Bohemians jsou v pohárech po šestatřiceti letech, nemají tak vlastní koeficient, které určuje nasazení při losu, ale přebírají ten národní.

Jsou mezi nenasazenými týmy, jejich soupeři patří k papírově těžším.

Naopak Plzeň má mezi devadesáti kluby v druhém předkole Konferenční ligy devátý nejvyšší koeficient a ve svém souboji, ať ji los určí kohokoli, bude favoritem.

Los 2. předkola Konferenční ligy Nasazené týmy

Bruggy, Basilej, Gent, Fenerbahce, Besiktas, Kluž, Midtjylland, PAOK Soluň, Aris Soluň, Maccabi Tel Aviv, Plzeň, Bodö/Glimt, Poznaň, Beer Ševa, Djurgardens, APOEL Nikósie, Omonia Nikósie, AEK Larnaka, CSKA Sofie, Twente Enschede, Rijeka, Guimaraes, FCSB, Legia, Trondheim, Trnava, Kuopio, Něftči Baku, Osijek, Hibernian Edinburg, Austria Vídeň, týmy níže musí projít 1. předkolem

FC Riga, RFS Riga, Maribor, Škendija Tetovo, Linfield Belfast, Dunajská Streda, Vaduz, Dundalk, Pjunik Jerevan, Alaškert, Nikšič, Škupi, Sarajevo Nenasazené týmy

Hincesti,Drita, Vojvodina Novi Sad, Dermispor, Luzern, Poltava, Bohemians 1905, Aarhus, Beitar Jerusalem, Hammarby, Kalmar, Levski Sofia, CSKA Sofia, Kaunas, Štětín, Zalaegerszeg, Kecskemeti, Debrecín, Sepsi, Gabala, Banja Luka, Sabah, Šymkent, Aktobe, Celje, Auda, Differdange, Žodino týmy níže musí projít 1. předkolem

Kostanaj, B36 Torshavn, HB Torshavn, Ararat Arménia, Gzira, Levadia Tallin, Dinamo Minsk, Connnah´s Quay, Milsami, La Fiorita, FC Europa, Domžale, Santa Coloma, Niederkorn, Batumi, d´Escaldes, Crusaders Belfast

Konferenční liga je až třetí nejvýznamnější evropská soutěž. Aby se české kluby dostaly do základní části, musí vyřadit tři soupeře, což se loni povedlo Slavii, kdežto Spartě ne.

Ale letos právě jediná Sparta má účast ve skupinové fázi jistou už před kvalifikací. Pokud neuspěje v 3. předkola Ligy mistrů, přesune se do závěrečného play off Evropské ligy. A pokud by prohrála i tam, půjde do skupiny Konferenční ligy.

Liga mistrů a Evropská liga soupeři pro pražská S Sparta, 3. předkolo Ligy mistrů: Dinamo Záhřeb, FC Kodaň, Galatasaray, Slovan Bratislava, Ferencváros, Karabach Slavia, 3. předkolo Evropské ligy: Panathinaikos, Servette Ženeva, Genk, Dnipro-1 Slavia narazí na vyřazený tým z 2. předkola Ligy mistrů nemistrovské větve. Jelikož spolu s ní je účastníkem 3. předkola Evropské ligy už jen Olympiakos Pireus, tak na Slavii zbude poražený z dvojice, v níž jistě bude Panathinaikos. Klub z Atén totiž nemůže hrát s Olympiakosem.

Slavia začne ve 3. předkole Evropské ligy. Aby poháry hrála i na podzim, potřebuje vyřadit aspoň jednoho soupeře, což by ji stačilo na Konferenční ligu. Když přemůže dva, zahraje si Evropskou ligu.

Nejtěžší cesta čeká na Bohemians. Už pro druhé předkolo mají soupeři zvuk a sílu. Nejvýš stojí Bruggy. V belgické lize skončily až čtvrté, což však byla daň za jízdu v Lize mistrů, v níž postoupily až do osmifinále.

Dále například Basilej, Gent, Fenerbahce, Besiktas, Twente Enschede, PAOK Soluň, Midtjylland... Zástup protivníků čítá pětačtyřicet jmen.

Krátce před losem však UEFA mužstva rozdělí do několika regionálních skupin a Bohemians budou „vybírat“ už jen ze šesti protivníků.

Pro nasazenou Plzeň může být větší nástrahou cestování a cílová destinace, než kvalita soupeře. V osudí jsou například tři kluby z Kazachstánu (Kostanaj, Šymkent, Aktobe) či z dalších postsovětských zemí Běloruska, Arménie, Moldavska, Ázerbájdžánu a Gruzie.

Příjemnější by jistě byla cesta do Pobaltí, na Maltu, do San Marina, na Gibraltar, do Andorry, Lucemburska či na Faerské ostrovy.

Viktoria může narazit i na kluby ze Švédska, Walesu, Bulharska, Maďarska či Srbska.