Bohemians v Evropě: nadšení, dojetí i šok. A předkola možná v Ďolíčku

Tentokrát zisk nepotřebovali, klíčový čtvrtý flek udrželi, přestože v závěru duelu s Olomoucí inkasovali na 0:1. Díky příspěvku Slavie proti Slovácku (4:0), které jediné je mohlo předstihnout, ale v Ďolíčku mohly propuknout bláznivé oslavy.

„Kde to ku... jsme, kde to ku... jsme?“ skandovali fanoušci, než si sami odpověděli: „Asi v Evropě, asi v Evropě!“

V závěrečných sekundách se nachystali na hromadné vtrhnutí na trávník, snad každý z nich chtěl být u svých hrdinů co nejdřív. Navzdory prosbám z reproduktorů za nimi vyběhli hned se závěrečným hvizdem a za bouřlivých pokřiků se mačkali u pódia, které pořadatelé teprve bleskově stavěli.

Na stupínek mezi střídačkami postupně naskákali všichni domácí fotbalisté a celý realizační tým v čele s dojatým koučem Jaroslavem Veselým.

ZELENOBÍLÁ EUFORIE. Fanoušci Bohemians oslavují společně s hráči čtvrté místo v lize a postup do evropských pohárů po 36 letech. Na snímku je uprostřed trenér Jaroslav Veselý.

„Jsem v šoku a nemůžu se z něj vzpamatovat,“ soukal ze sebe, když před hordou zeleno-bílých fanatiků odstartoval improvizovanou otevřenou tiskovku. „Chtěl bych vám všem poděkovat, taky těm frajerům tady vedle mě,“ chválil své fotbalisty, „není to o mně, je to o mém realizáku a tady o nich, o hráčích.“

Bohemians napsali obdivuhodný příběh. Mužstvo, jež loni hájilo prvoligovou příslušnost v baráži, se těší na druhé předkolo Konferenční ligy.

A není vyloučené, že minimálně v něm by si mohlo zahrát i doma v Ďolíčku, byť za cenu snížené kapacity. Pro klub to bude v příštích dnech či týdnech téma, v úvahu logicky připadá i jiný pražský stadion.

„Ale my Ďolíček nedáme! První předkola chceme odehrát tady,“ prohodil předseda představenstva Dariusz Jakubowicz směrem k novinářům, když za nimi po zápase přišel se sklenkou košer koňaku.

„Pak máme podepsanou tajnou smlouvu na finále Konferenční ligy...“ žertoval.

Bohemians doskákali do Evropy, jak si nechali napsat na speciální trika.

„Já si upřímně vůbec neuvědomuju, co to je. Dojde mi to s odstupem času,“ hlásil kapitán Josef Jindřišek. „Za ty roky, co jsem tady, by mě nenapadlo, že se něco takového může vůbec stát. Na druhou stranu máme za celou tu dobu nejsilnější tým... Je to nádherný večer,“ pokračovala ikona Klokanů.

Před jejich posledním skokem bylo na Náměstíčku před hlavní tribunou kromě grilovaných klobás ve vzduchu kromě grilovaných klobás cítit také napětí a velké očekávání.„Ještě jednou se vyšťavit,“ zavelel před rozhodujícím duelem trenér Jaroslav Veselý, strůjce nečekaného úspěchu. „Hráči jsou strůjci, ne já,“ odmítl v bezprostředních emocích holohlavý sympaťák, který do Ďolíčku přišel v půlce minulé sezony jako asistent, aby následně tým převzal po odvolaném Luďku Klusáčkovi. Z dočasného řešení se stalo trvalé.

A správné.

Kromě účelného i zábavného fotbalu a překvapivé pozice v lize měli Bohemians na dosah rovněž finále poháru, tak úspěšná jejich sezona byla. Toto tvrzení by platilo i v případě, že by čtvrtou příčku přeci jen neudrželi, nicméně nestalo se.

„Na Evropu!!!“ burcovali své miláčky v zeleno-bílých dresech kotelníci prostým vzkazem a dýmovnicemi. Na trávníku se pak odehrála zajímavá bitva, zábavná, s několika šancemi na obou stranách. Domácí ji sice prohráli, ale smutnit nemusí.

Protože jak odstartoval pohárové juchání moderátor Petr Koukal: „Dneska se půjde spát až zejtra!“