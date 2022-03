Čtenáři by dali šanci Hložkovi i Lingrovi, na hrotu chtějí vidět Kuchtu

Trochu překvapivě by nasadili Jakuba Jankta, který v klubu paběrkuje, na hrotu by rádi viděli Jana Kuchtu. Podporovat by ho měli Adam Hložek i Ondřej Lingr, jeho slávistický spoluhráč Tomáš Holeš ať se zatáhne na stopera, radí čtenáři iDNES.cz reprezentačnímu kouči Jaroslavu Šilhavému před baráží se Švédskem.