Kudy na fotbalový karneval. Kdy vlastně má kouč zariskovat, když ne teď

Karty má proti Švédům rozdané na betla, jak se v partiích mariáše říká mizerné prognóze při začátku:

- tým je přinejmenším z poloviny rozbitý,

- ze stabilní obrany nelze využít nikoho,

- není ani největší eso a jediný prověřený střelec Schick,

- hraje se venku, čili v ohromné záplavě švédských vlajek. Při středečním tréninku stačilo zavřít oči a představit si, jak se dnes od 20.45 působivý stadion promění v modrožluté peklo. Dorazit má přes 50 tisíc lidí, kteří chtějí vidět Švédy ve finále baráže o mistrovství světa,

- aby toho nebylo málo, Čechům zahaprovala i doprava. Úterní cesta se musela kvůli závadě na letadle odložit na středu.

No nic, není čas babrat se v předzápasových malérech. Zkusme myslet pozitivně, což trenér Šilhavý hustí do svých chlapců. Vykašlete se na ztráty, nebuďte rozklepaní, ani Švédové na tom nejsou optimálně. Navíc se rozhodne v jediném duelu, což může být česká výhoda.

Švédsko vs. Česko podrobná reportáž od 20:45

Jak pravil kapitán Tomáš Souček: „Budeme bojovat za celý národ. I za všechny hráče, kteří tu s námi nemůžou být. Všichni víme, že nás čekají dny, které můžou být nejdůležitějších v našich životech.“

Těch dnů může být pět, protože v úterý se koná finále v Polsku.

Pokud se však dnešní večer nepodaří, je konec.

„Věřím tomu, že i neúplný tým dokáže hrát velké zápasy,“ řekl kouč Jaroslav Šilhavý, jemuž není co závidět. Zatímco Švédové nijak divoce neřeší, že chybí vykartovaný titán Ibrahimovic, Češi se chytají stébla. Trenér velí: „Hrát na 150 procent, semknout se a smazat všechny handicapy.“

Ale jak?

„Elánem a nasazením.“

A s kým?

„My máme jasno, která jedenáctka začne.“

Trenéři vědí, fanoušci přemítají. Ještě před devíti měsíci, pokud byli všichni elitní hráči fit, to bývala formalita, když jste měli odhadnout sestavu. Teď si můžete být jistí leda tím, že do branky půjde Vaclík, srdce hřiště obsadí kapitán Souček a vedle něj se staženými stulpnami vyběhne Barák.

A není to právě ta chvíle, kdy se může/musí zariskovat?

Čeští fotbalisté trénují před barážovým soubojem proti Švédsku. Úsměv na tváři má kouč Jaroslav Šilhavý

Jaroslav Šilhavý dobře ví, že ve hře je i jeho osobní budoucnost. Na loňské Euro a čtvrtfinále se rychle zapomene, když neklapne světový karneval v Kataru. Co teď, trenére?

Ač nepatří mezi hazardní hráče a rád se drží vyzkoušených variant, při strašidelném lazaretu v defenzivní linii se nabízí myšlenka se třemi stopery, což působilo nejen překvapivě, ale taky trendy. Hodí se k tomu pánové Holeš, Brabec a Zima, přičemž běhavé kraje, které by pendlovaly nahoru dolů, by mohli obsadit pravák Masopust a levák Jankto.

Loni před Eurem si to mužstvo zlehka vyzkoušelo, ale při zápase nevyužilo. Dnes by to mohlo způsobit poprask ve švédských plánech.

Střed hřiště mají Češi sehraný a silný, na Součkova dlouhá chapadla navazuje robocop Sadílek a mazaný Barák. Před ně může skočit mladý sparťan Hložek a místo na hrotu si nejspíš osvojí Kuchta, byť musel cestou z Moskvy dvakrát přesedat a ještě si v pondělí střihnul svatbu.

Anebo bude všechno jinak? Do strategie nevidíme. Když ve středu Šilhavý uslyšel otázku, zda univerzálního slávistu Holeše využije v záloze, či v obraně, vykroutil se vtipně: „To vám řeknu jedině v případě, pokud bychom si takové informace vyměnili se švédským trenérem.“

No vidíte, zase žádná nápověda.

Každopádně Češi potřebují být hodně odvážní, aby přeprali nepříjemnosti, které jim seslal fotbalový osud.

Jedině tak postoupí do finále proti Polsku.

Jedině tak můžou snít o tom, že podruhé v samostatné historii proklouznou na největší sportovní svátek. V roce 2005 to v baráži dokázala slavná parta kolem bardů Nedvěda a Poborského.

Letos je můžou napodobit dříči, kteří se nebojí.