Francouzi sudího z finále sepsuli. Ubozí žabožrouti, reagují v Polsku

Třetí gól Argentiny podle pravidel platit neměl Francouzi vedle penalty pro Argentinu vyčítají polskému sudímu Szymonu Marciniakovi, že podle pravidel nesprávně uznal branku Lionela Messiho v prodloužení, kterou poslal Argentinu do vedení 3:2. Všímají si, že ještě před Messiho gólovou dorážkou ze dvou kroků ve 108. minutě prodloužení několik náhradníků z argentinské lavičky vběhlo na hřiště. Byli tak napumpovaní adrenalinem, že slavili ve chvíli, ještě než míč přešel brankovou čáru. A to je přestupek. Striktně podle pravidel neměl Marciniak branku uznat a nařídit přímý volný kop proti Argentině. Deník L’équipe vypsal citaci z pravidla 3, odstavce 9. Pravidla fotbalu, kterým se musí řídit celý svět, říkají: „Pokud po dosažení branky před navázáním hry rozhodčí zjistí, že v okamžiku vstřelení branky se na hrací ploše nacházela další osoba, tak rozhodčí branku neuzná, pokud další osobou byl hráč, náhradník, vystřídaný nebo vyloučený hráč nebo člen realizačního týmu, který dosáhl branky; hra je navázána přímým volným kopem z místa, kde se další osoba nacházela.“ Pokud by na hřišti byl hráč či osoba z týmu, které branku obdrželo, gól platí.