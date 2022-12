Nejen úchvatné finále. Momenty z Kataru: arabská vlna i náhradník Ronaldo

Aktéři úchvatného nedělního finále mezi Francií a Argentinou prominou, protože jen v závěrečném představení katarského šampionátu byste záchytných bodů našli spoustu.

Zlatý konec Messiho pohádky? Rozjetý uragán Mbappé? Neokoukaný trenér vítězů Scaloni?

A na jaké fotbalové momenty se po katarském turnaji nezapomene?

1 Arabská vlna

Kde jinde měl arabský fotbal rozkvést než právě na prvním šampionátu v muslimské zemi?

Saúdové si nejprve senzačně vyšlápli na Argentince a postarali se o jeden z nejbláznivějších výsledků historie. Především ale Maroko dokráčelo mezi nejlepší čtyřku, což žádný jiný arabský ani africký tým dosud nezvládl. Navzdory vyřazení slavilo i Tunisko, které ve skupině skolilo Francii, dalšího z finalistů.

S úspěšnou arabskou vlnou se v Kataru svezla i zřetelná podpora Palestiny, kterou FIFA na rozdíl od jiných politických gest a vzkazů zcela přešla.

Mimochodem, tažení Maroka vedle arabského světa naplno prožívala celá Afrika, jíž už na příštím mistrovství přibudou čtyři zástupci. I proto marocký kouč Valíd Radžradžuí věří: „Jednou se dočkáme i afrického mistra.“

Maroko, kdysi první africké mužstvo, které na šampionátu bodovalo, a nyní i semifinalista, by klidně mohlo být jedním z kandidátů, co říkáte?

2 Pozor, píská žena!

Kdo evropský fotbal sleduje detailněji, pár let už ji vnímá. První žena s píšťalkou ve francouzské lize, první na evropské scéně a teď i na mistrovství světa. Že by nový trend? „Omlouvám se, nevím, proč bych se k tomu měla zrovna já vyjadřovat,“ zaskočí odpověď Jany Adámkové, bývalé české ligové rozhodčí.

Škoda. Drobná Francouzka s píšťalkou Stéphanie Frappartová přece v Kataru otevřela dveře, které byly ještě pár let zpátky neprodyšně uzavřené.

Rozhodčí Stephanie Frappartová nese míč německému brankáři Manuelu Neuerovi.

A další silné rozhodcovské téma? Dlouhá nastavení, která výrazně natáhla čistý čas samotné hry. Fajn změna, po které volala nejen spousta trenérů.

3 Proč nestřílí?

Ostatně i Nizozemci štědrého nastavení využili, aby předvedli možná nejpozoruhodnější okamžik celého turnaje. Nebo vy si snad vybavíte překvapivější chvilku?

V napínavém čtvrtfinále s Argentinou „přečurali“ soupeře dokonale rozehraným přímým kopem. Teun Koopmeiners místo všemi očekávané střely zvolil originální přihrávku okolo argentinské zdi na střídajícího habána Wouta Weghorsta a vypjatý zápas dostal nášup v podobě prodloužení a penalt.

Euforická oslava nizozemského útočníka Wouta Weghorsta vyrovnávací brance proti Argentině.

Argentina postoupila, ovšem genialita z oranžové dílny bude ozdobou mnoha sestřihů. Zaslouženě!

Chtělo to odvahu, stačila drobná nedokonalost a oba hlavní protagonisté by byli za hlupáky.

4 Kouzla brankářů

Sami si můžete vybrat, kdo z nich vás zaujal nejvíc. Marocký kliďas Jasín Bunú, jenž do semifinále dostal jediný gól a neinkasoval ani v rozstřelu se Španělskem?

Na vrcholnou akci vždy perfektně nachystaný kapitán Francie Hugo Lloris?

Provokatér Emiliano Martínez, argentinský muž pro důležité chvíle, který si sem tam neodpustí hulvátská gesta?

Nebo chorvatská jednička Dominik Livakovič, který měl na turnaji víc zákroků než všichni tři zmínění kolegové dohromady?

Chorvatský brankář Dominik Livakovič zasahuje proti střele Vinícia Juniora z Brazílie.

Cenu pro nejlepšího gólmana nakonec získal vítězný Argentinec, i v Kataru ovšem platilo, že bez perfektního gólmana neuspějete.

5 Náhradník Ronaldo

Málokdo si dovedl představit tak rychlý sešup.

Cristiano Ronaldo se hned v úvodním zápase v Kataru stal prvním fotbalistou, který vstřelil gól na pěti světových šampionátech. Po čtvrtfinále se však coby neúspěšný náhradník loučil v slzách.

Kapitán Portugalců Cristian Ronaldo během čtvrtfinále mistrovství světa s Marokem.

Brzy vypadli i další favorité v čele s Němci, Španěly či Brazilci, což oplakal nejen tahoun Neymar.

Portugalcům zase cestu zasypali nájezdníci z Maroka, což bylo v kontrastu s příběhem Argentiny: Ronaldův věčný rival Lionel Messi odstartoval turnaj šokující porážkou, ale nakonec po dramatickém finiši dokráčel až na zlatý vrchol.

Bere i cenu pro nejlepšího hráče, jen on a Mbappé se podíleli na deseti gólech svých týmů. Co na to asi Ronaldo?