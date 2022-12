29. DEN MS: Argentina mistrem světa, Messi po vítězném finále ještě nekončí

V Buenos Aires a dalších městech propukly velkolepé oslavy, ulice zaplavily světle modrá a bílá, desetitisíce lidí prozpěvují oslavné chorály a radují se.

Podle BBC se davy fanoušků vydaly i k domu už zesnulé legendy Diega Maradony, aby mu do nebe vzkázali, že Argentina to opět jednou dokázala.

A že se Lionel Messi definitivně stal jeho právoplatným nástupcem.

Právě Maradonovo jméno svítilo u dosud posledního argentinského titulu mistrů světa z roku 1986. Messi ho nyní rovněž s kapitánskou páskou napodobil a po zápase uvedl, že si rozmyslel původně avizovaný konec v národním týmu.

Argentinci se stali šampiony planety potřetí. Duel s Francií parádně rozjeli a vyhráli první poločas 2:0 díky trefám Messiho z penalty a Di Maríi, i po změně stran mač kontrolovali, ale kolem 80. minuty vrátil soupeře do zápasu Kylian Mbappé.

Za pouhých 97 sekund srovnal na 2:2 a vynutil si prodloužení, v němž Argentinu znovu rozjásal Messi, než Mbappé zkompletoval hattrick a druhým proměněným pokutovým kopem upravil stav na 3:3.

V rozstřelu nedali Coman a Tchouaméni, zato Argentinci byli bezchybní.

„Dostali jsme neuvěřitelné rány, dvakrát jsme ztratili vedení, ale vzpamatovali jsme se z toho. Jsem na tenhle tým neskutečně hrdý. Jsme na vrcholu, je to jedinečný pocit,“ zářil trenér Lionel Scaloni.

„Když se de facto odnikud vrátíte zpět do hry a nakonec vám to stejně uteče, je ještě těžší to strávit. Ale musíme to přijmout,“ vydechl kouč poražených Didier Deschamps.

Mistrovství světa v Kataru naservírovalo na závěr fantastickou zábavu.

Jeho nejlepším hráčem byl zvolen kapitán šampionů Messi, který se na titulu podílel sedmi góly a třemi asistencemi. Jako první v historii dokázal na jednom mistrovství světa skórovat ve všech kolech včetně skupiny.

Argentinci ovládli kromě tabulky střelců, jíž opanoval s osmi zásahy Kylian Mbappé, i ostatní kategorie.

Brankářem turnaje se stal Emiliano Martínez, který pomohl Argentině vyhrát dva penaltové rozstřely, a nejlepším mladým hráčem jeho spoluhráč, jedenadvacetiletý záložník Enzo Fernández.