Prokletí, kterému se Francouzi hodlají vzepřít. Proč se obhájcům na MS nedaří?

Vypadli i Mike Maignan, brankář, jenž mohl po letech vytlačit zdánlivě neohrozitelného kapitána Huga Llorise, či před čtyřmi lety spolehlivý náhradník do obrany Presnel Kimpembe.

Před odletem do Kataru si ublížil útočník Christopher Nkunku, v Dauhá se ze svého prvního tréninku předčasně poroučel Karim Benzema, čerstvý držitel Zlatého míče. A když Francouzi hned zkraje zahajovacího utkání proti Austrálii inkasovali a obránce Lucase Hernandeze odnesli s přetrženým kolenním vazem na nosítkách, i v kliďasovi Didieru Deschampsovi, úspěšném trenérovi, to muselo vřít: Co jsme komu udělali?!

Žádný jiný tým na šampionátu neschytal od osudu tolik ran jako právě Francie. „I tak jsme odhodlaní uspět,“ zopakoval její kouč.

Mistři světa po pomalejším rozjezdu sfoukli Australany v exhibičním tempu, zvítězili 4:1, což je nejlepší vstup obhájců v historii šampionátů.

Kylian Mbappé všechny soupeře i spoluhráče převyšoval.

Olivier Giroud vyrovnal střelecký rekord Thierryho Henryho.

A díru uprostřed zálohy zacelil Adrien Rabiot.

Trenér francouzských fotbalistů Didier Deschamps oslavuje vítězství nad Austrálií na mistrovství světa 2022 s dvougólovým střelcem Olivierem Giroudem.

„Teď v tom jen dál pokračovat,“ přál si Deschamps.

Pouze Itálie pod dozorem fašistického vůdce Benita Mussoliniho a Brazílie v pohádkové éře legendárního Pelého dokázaly zlatou sošku pro mistry světa obhájit. Drtivá většina ostatních pokusů ovšem dopadla fiaskem, a to leckdy i s poměrně bizarním nádechem.

Třeba zrovna Francouzi po domácím zlatém šampionátu 1998 přiletěli na turnaj do Japonska a Jižní Koreje plní sebevědomí, v kádru měli nejlepší střelce anglické, italské a francouzské ligy.

Jenže pak ve třech zápasech se Senegalem, Uruguayí a Dánskem nedali ani gól a pakovali se s ostudou. I tehdy je navíc těsně před turnajem ovlivnilo zranění klíčového muže; Zinedine Zidane vynechal dva zápasy a ve třetím už tým nespasil. Cítíte tu paralelu?

Současný francouzský tým si ji nepřipouští.

Deschamps víc než kdy dřív spoléhá i na mladou krev, Francouzi mají jeden ze čtyř nejmladších týmů turnaje a v úterý večer do světa poslali jasný vzkaz, že se údělu obhájců hodlají vzepřít.

Je pozoruhodné, že čtyři z posledních mistrů světa na dalším turnaji ani nepostoupili ze skupiny. A problémy měli obhájci i dřív.

Třeba Angličany čtyři roky po domácím triumfu z léta 1966 potkalo tolik zvláštních okolností, že jim lze jen těžko uvěřit. Pro kapitána Bobbyho Moora si během přípravného kempu v Kolumbii přišla policie, protože ho vinila z krádeže zlatého náramku v hotelovém obchodě v Bogotě. Anglický džentlmen na čtyři dny uvízl v domácím vězení, kde ho hlídali ozbrojení strážci, a on mohl trénovat pouze na zahradě. Pustili ho až po zásahu premiéra, ale Moore, který vinu odmítal, na turnaji v Mexiku nebyl ve své kůži.

Bobby Moore s trofejí pro anglické mistry světa 1966

Před čtvrtfinálovým zápasem proti Německu se navíc jídlem otrávil legendární Gordon Banks, do brány narychlo musel Peter Bonetti, pustil tři laciné góly a za anglickou reprezentaci už nikdy nenastoupil.

O osm let později v Argentině, kterou měl pod kontrolou generál Jorge Videla, se zase úřadující šampioni Němci z obav o vlastní bezpečnost uklidili daleko od centra dění. Jenže v polorozpadlém areálu za vysokými ploty měli jediné tréninkové hřiště a nedostačující zázemí.

V roce 1994 jejich pokus o obhajobu zastínil skandál záložníka Steffana Effenberga, jenž musel z turnaje předčasně odcestovat kvůli tomu, že během zápasu ukázal na vlastní fanoušky prostředníček.

Naposledy v Rusku skončili Němci poslední ve skupině a tým vážně rozdělil spor o Mesuta Özila. Ten po šampionátu bouřlivě ukončil reprezentační kariéru a šéfa fotbalového svazu přitom obvinil z rasismu.

A pak že kletba nad úřadujícími světovými šampiony neexistuje. Jak vůbec vznikla? Trochu na truc.

Uruguay, která v roce 1930 doma v Montevideu uspořádala a ovládla premiérové mistrovství světa, totiž na další turnaj do Itálie vůbec neodjela. Traduje se, že se tamní funkcionáři nepřenesli přes skutečnost, že spousta evropských týmů včetně Itálie, Španělska, Anglie či Maďarska na jejich turnaj nedorazilo. Zdlouhavou cestu odmítly i kvůli pokračující ekonomické krizi a nepřesvědčila je dokonce ani velkorysá uruguayská nabídka, že pořadatel veškeré náklady pokryje.

Romantické fotbalové začátky.

Francouzi ovšem historickým mementům podlehnout odmítají.