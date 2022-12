Jak trapné. A bude hůř, jsme fotbalovým trpaslíkem. Německo vstřebává další blamáž

Bylo kolem čtvrteční dvaadvacáté hodiny středoevropského času, pár sekund poté, co madam Frappartová na světovém šampionátu v Kataru ukončila zápas mezi Německem a Kostarikou (4:2), když legendární německý útočník předstoupil před kameru veřejnoprávní televize ARD.

Proti Kostarice to bylo jeho 121. utkání za národní mužstvo. Další už nejspíš nepřidá. Loučil se v přímém přenosu, protože Německo se rozloučilo s turnajem, výhře navzdory.

„Vždycky jsem do toho dal všechno. Někdy jsem fanoušky potěšil, jindy je moje výkony mohly bolet. I když ne vždy se mi dařilo, za Německo jsme hrál s láskou.“

Teď to bolí. Německo končí už ve skupině. Na mistrovství světa nepostoupilo do vyřazovací fáze podruhé za sebou.

Rusko 2018, Katar 2022.

„Jak trapné, jsme venku,“ nadepsal svůj titulní článek nejčtenější německý deník Bild.

„Po Rusku jsme si říkali, že horší už to být nemůže. Po dnešku víme, bude hůř,“ píší zpravodajové z Kataru.

„Ani na loňském Euru jsme nepřesvědčili, vypadli jsme v osmifinále. Třetí turnaj za sebou nic. Dřív se fotbalový svět před námi třásl. Byli jsme turnajovým týmem, všichni nás chválili. Teď je Německo fotbalovým trpaslíkem.“

Německo, mistr světa z roku 2014, na úvod šampionátu v Kataru zkazilo zápas s Japonskem (1:2). Vydřelo remízu proti Španělsku (1:1) a po bláznivém průběhu porazilo Kostariku (4:2). Nasbíralo čtyři body jako Španělsko, ale zaostalo kvůli horšímu rozdílu skóre. Chybělo pět branek, což je dost.

„My jsme svůj úkol splnili, hráli jsme až do konce, ale nevěděli jsme, co se stane v druhém zápase mezi Španělskem a Japonskem. To jsme nemohli ovlivnit,“ přemítal Müller.

Španělé jako jasní favorité vedli, Japonci krátce po půli dvěma góly skóre otočili.

Pokud by Španělé srovnali na 2:2, postoupili by společně s Němci. Měli na to víc než čtyřicet minut. Byť snaha se jim upřít nedala, za vyrovnávacím gólem se zrovna nehnali, porážka jim neublížila, navíc se zbavili rivala z Evropy.

„Nechci to moc rozebírat, ale je to zvláštní,“ reagoval Müller.