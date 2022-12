Zázrak 2.0. Jak Japonci poslali Němce domů. Ale měl druhý gól platit?

Že se zázraky většinou dějí jen jednou?

U fotbalových to zjevně neplatí – ty mohou udeřit klidně dvakrát. V rychlém sledu a na stejném místě.

Když Japonci před více než týdnem zaskočili sebevědomé Němce 2:1, měli postup ze skupiny ve svých rukou. Jenže pak trestuhodně prohráli s Kostarikou z jediné její střely na branku.

I proto spousta japonských fanoušků z Kataru objednávala letenky domů po posledním zápase se Španělskem. Skoro nikdo nečekal, že by mistry světa z roku 2010 mohli kdovíjak potrápit, natož že by ještě přeci jen mohli postoupit. Jenže ona přišla další mimořádná noc pro japonský fotbal.

Na Chalífově stadionu jim k tomu stačily vlastně jen necelé tři minuty na začátku druhého poločasu.

Jen stěží se Japonci dostávali k míči. Ale to jim nevadilo.

Většinu zápasu totiž Asiaté tahali za kratší konec. Neměli ani 20procentní držení míče, přesněji řečeno měli 17,7 procenta držení míče, což je nový rekord týmu, který na světovém šampionátu vyhrál zápas.

Nechali se obléhat španělským postupným útokem a když už se k balónu dostali, střelhbitě vyrazili vpřed k Simonově brance.

„Na středečním tréninku jsme to zkoušeli a v zápase pak implementovali. Fungovalo to. I přesto, že jsme dostali gól, taktiku jsme nezměnili. Rozhodli jsme se, že budeme bránit a vyrážet do protiútoků. Bylo to kolektivní rozhodnutí, které se vyplatilo,“ líčil na tiskové konferenci spokojený kouč Hadžime Morijasu.

Jeho tým zachránila 48. a pak i 51. minuta.

Nejprve Unai Simon nedokázal vyrazit dalekonosnou ránu Doana, než přišel další z kontroverzních momentů letošního mistrovství.

Většina pozápasových debat se totiž pochopitelně vedla kolem druhého gólu Tanaky.

Tomu totiž před bránu míč vracel Mitoma, ale z jaké pozice? Byl už za čárou a mimo hřiště, nebo celým objemem ještě do autu nepřešel?

Podle některých záběrů to nejprve skutečně vypadalo, že míč ze hřiště vypadl.

I rozhodčí Victor Gomes původně gól zrušil, když sám uznal, že už míč na hřišti nebyl. Jenže pak zasáhl videorozhodčí a po dobrých dvou minutách branku skutečně posvětil.

Angles mean everything… what looks out from the side is, in reality, in play from above.. #ESP #JAP #Qatar2022 pic.twitter.com/5BraYqldND — Chris Williams (@Chris78Williams) December 1, 2022

„Štěstí bylo na japonské straně. Milimetry rozhodly o tom, že Japonci na turnaji nekončí,“ uvedl Tokyo Sports.

V pravidlech je totiž jasně napsáno, že stačí i nejmenší část zaoblené části míče, která se překrývá s čarou a míč je stále ve hře. Jinými slovy, 99 procent objemu míče už může být za čarou, ale stačí jedno procento, aby byl stále ve hře.

A to se stalo.

Později se objevily i další záběry, které potvrzují rozhodnutí rozhodčích, že míč přece jen skutečně miniaturní částí na hřišti zůstal.

Pochopitelně si už během zápasu z celé situace na sociálních sítích dělali fanoušci legraci.

Třeba že se prý balón na hrací ploše udržel o Ronaldův vlas. Pochopitelně naráželi na gól Portugalců v zápase s Uruguayí, který nakonec Ronaldovi připsán nebyl, i když se dušoval, že míč hlavou škrtnul.

Ten japonský každopádně platil, což ocenil i anglický expert Peter Walton.

„Existuje mylná představa, že jen proto, že část míče, která se nedotýká trávy, už je za čárou, tak je celý míč mimo hřiště. To není pravda, záleží na celé křivce míče, na celém objemu,“ uvedl.

Japoncům tak stačilo 142 sekund na to, aby zápas se Španěly otočili.

Díky tomu se vyšvihli na první místo ve skupině, vyřadili zahořklé Němce, ze kterých podle německých médií udělali fotbalového trpaslíka a o historický postup do čtvrtfinále vyzvou ne zrovna dominantní vicemistry světa z Chorvatska.

Na závěr snad jen vzkaz Bena Mableyho, který v Japonsku komentuje Premier League pro ty, kteří o japonském fotbale pochybovali.

„Od té doby, co jsem do Japonska přišel, slyším lidi říkat, že Japonci nemají fotbalovou historii. Už to nechci slyšet. Ta historie se odvíjí před vašima očima. Tak si ji užívejte!“