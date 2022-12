ONLINE: Kostarika - Německo 0:0, Navas kryje první šanci Musialy

Výhrou nad Japonci všem dost zamotali hlavy.

Po sedmigólovém debaklu od Španělů už asi nikdo nečekal, že by se Kostarika takovým způsobem na šampionátu zmátořila. Japonce ale zaskočila a podle kouče Luise Fernanda Suáreze maličká země dál může snít o postupu ze skupiny.

K tomu by ale potřebovala další zázrak – porazit Němce.

A to se lépe říká, než dělá, byť i Němci už si na šampionátu vybrali slabší moment, když si nechali utéct vítězství s Japonskem.

Právě díky těmto překvapením je skupina E nejotevřenější ze všech a postoupit stále může každý.

To pochopitelně Němci nechtějí dopustit, mají co napravovat. Po dvou zápasech mají jediný bod a pouze vítězství je může poslat do osmifinále. Nejlépe pak vítězství o více branek. Kdyby se to Němcům nepovedlo, byla by to druhá blamáž na mistrovství světa za sebou.

Ani před čtyřmi roky v Rusku totiž ze skupiny nepostoupili, obsadili v ní dokonce až poslední místo.

Jak dopadnou tentokrát?

