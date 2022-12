Enrique netušil, že byl chvíli mimo postup. Vědět to, dostal bych infarkt, řekl

Děkovné zdravice od fanoušků i médií létají ze Španělska do Německa. „Gracias Alemania“, děkujeme Německo. „Gracias seňor Havertz“. Fotbalové Španělsko si na mistrovství světa v Kataru oddechlo. „Postoupili jsme do osmifinále, ale nemám co slavit,“ prohlásil trenér Luis Enrique.