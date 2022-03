Brazílie, evropská elita i Katar mezi nasazenými. Jak se losuje šampionát

„Všechny oči budou upřeny na Výstavní a kongresové centrum v Dauhá,“ zve FIFA na „předzápas“ největší sportovní události letošního roku.

Los MS 2022 v Kataru v pátek od 18 hodin ONLINE

Slavnostní ceremoniál s více než dvěma tisíci čestnými hosty začne v pátek od 18.00 středoevropského času, v Kataru bude o hodinu víc.

Po losu bude do zahájení šampionátu zbývat 233 dnů.

Ve čtvrtek ráno přibyly osmadvacátý a devětadvacátý účastník šampionátu, kterým se podle očekávání staly Spojené státy americké a Mexiko.

Zbývající tři národní mužstva určí v červnu mezikontinentální baráž (Kostarika - Nový Zéland a Peru - Austrálie/Spojené arabské emiráty) a dohrávka evropské dodatečné kvalifikace (Wales - Skotsko/Ukrajina).

V Kataru se odehraje závěrečný turnaj naposledy ještě s dvaatřiceti účastníky. Za čtyři roky Spojené státy, Kanada a Mexiko budou hostit už osmačtyřicet týmů.

Rozdělení do košů Los MS 2022 1. koš: Katar, Brazílie, Belgie, Francie, Argentina, Anglie, Španělsko, Portugalsko 2. koš: Mexiko, Nizozemsko, Dánsko, Německo, Uruguay, Švýcarsko, USA, Chorvatsko 3. koš: Senegal, Írán, Japonsko, Maroko, Srbsko, Polsko, Korea, Tunisko 4. koš: Kamerun, Kanada, Ekvádor, Saúdská Arábie, Ghana, Kostarika/Nový Zéland, Peru - SAE/Austrálie, Wales - Skotsko/Ukrajina

Letos se tak tradičně bude hrát v osmi skupinách po čtyřech, do osmifinále postoupí dva nejlepší z každé skupiny.

Při losu jsou týmy rozděleny do čtyř výkonnostních košů podle pořadí v březnovém vydání žebříčku FIFA. Dosud „neznámí“ účastníci dostanou pozici ve čtvrtém, výkonnostně nejslabším koši.

Platí, že v jedné skupině na sebe nemohou narazit dvě mužstva z jednoho kontinentu s výjimkou těch z Evropy. Ta dodá třináct účastníků, nejvíc ze všech. A také platí, že v jedné skupině mohou být nejvýše dvě evropská mužstva.

Afrika má pět účastníků. Na stejný počet se může dostat i Jižní Amerika, pokud Peru uspěje v baráži. Čtyři jistá místa má i Asie, pátý může přibýt z baráže. Tři pozice obsadí Severní Amerika, doplnit je může Kostarika z mezikontinentální baráže. Oceánie má jedno místo v baráži, bojovat s Kostarikou bude Nový Zéland.

V prvním koši jsou elitní reprezentace světa a také domácí Katar. Jako pořadatel nemusel hrát kvalifikaci, byl prvním jistým účastníkem a je nasazen do skupiny A.

Katar také ví, že odehraje zahajovací zápas šampionátu v pondělí 21. listopadu od 11.00 středoevropského času. Další utkání v základní fázi ho čekají 25. listopadu a 29. listopadu.

Vedle Kataru jsou mezi nasazenými reprezentacemi v prvním koši také Brazílie, Belgie, Francie, Argentina, Anglie, Španělsko a Portugalsko. Jde zároveň o první až osmý tým světového pořadí FIFA kromě Itálie, která vypadla v semifinále dodatečné kvalifikace se Severní Makedonií. Ta pak nestačila na Portugalsko.

Tato elitní národní mužstva se tak v jedné z osmi základních skupin nepotkají.

Ve druhém koši jsou týmy od deváté do šestnácté příčky světového pořadí. Pět z nich je z Evropy - Nizozemsko, Dánsko, Německo, Švýcarsko a Chorvatsko. Jeden z Jižní Ameriky, což je Uruguay, a dva ze Severní Ameriky - Mexiko a Spojené státy.

Čili z nejlepších šestnácti týmů žebříčku FIFA se jich na šampionát probojovalo patnáct.

Ve třetím koši je už větší rozptyl, jsou v něm týmy od dvacátého do pětatřicátého místa (sedmnáctá Kolumbie a devatenácté Švédsko v kvalifikaci neuspěly, osmnáctý Wales čeká finále baráže).

Mají v něm zastoupení mužstva z Afriky (Senegal, Maroko a Tunisko), z Asie (Japonsko, Korea a Írán) a dva evropské týmy (Polsko a Srbsko).

Je tedy jasné, že pokud los do jedné skupiny svede společně například Francii z prvního koše a Německo z druhého, už tam nesmí přibýt žádný evropský tým; čili Polsko a Srbsko by byly přidány jen do skupin, které po losu prvních dvou košů budou mít jednoho evropského zástupce.

Ve třetím koši by v případě úspěchu v baráži byla česká reprezentace, která je na 33. místě žebříčku a nahradila by v něm právě Polsko. To v úterý ve finále baráže porazilo Švédy, přemožitele Česka z minulého týdne.

Počet účastníků podle kontinentů Evropa - 13 týmů Afrika - 5 týmů Asie - 4 týmy plus 1 tým v mezikontinentální baráži plus pořadatel Katar Jižní Amerika - 4 týmy plus 1 tým v mezikontinentální baráži Severní Amerika - 3 týmy plus 1 tým v mezikontinentální baráži Oceánie - 1 tým v mezikontinentální baráži

Ve čtvrtém koši jsou dva africké týmy Kamerun s Ghanou, Ekvádor z Jižní Ameriky, Kanada ze Severní Ameriky a Saúdská Arábie z Asie. Ghana je zatím nejhůře postaveným týmem z jistých účastníků, je šedesátá v pořadí. Dostat se tam mohou ještě 68. Emiráty či 101. Nový Zéland.

Zbývající pozice v posledním koši obsadí dva vítězové mezikontinentální baráže, která se odehraje 13. a 14. června v Dauhá.

Jedním z nich bude Kostarika, nebo Nový Zéland, který ve středu ve finále oceánské kvalifikace zdolal Šalamounovy ostrovy 5:0.

V druhé větvi Peru čeká na soupeře z asijské kvalifikace, což bude vítěz duelu Austrálie - Spojené arabské emiráty. To se hraje 7. června v Dauhá.

Ve stejné době se uskuteční i odložená utkání dodatečné evropské kvalifikace. Nejdříve na sebe narazí Skotsko a Ukrajina, přesný termín zatím určen nebyl. Čeká se na vývoj situace na Ukrajině, kterou napadla ruská vojska a zuří zde válka.

Důležité termíny MS 2022 zahajovací zápas

pondělí 21. listopadu 11.00: Katar - ? konec základních skupin

pátek 2. prosince osmifinále

3. až 6. prosince čtvrtfinále

9. a 10. prosince semifinále

13. a 14. prosince finále

neděle 18. prosince

Úspěšnější z duelu v Glasgow pak v Cardiffu půjde proti Walesu. A vítězný tým si vybojuje účast v Kataru.

Turnaj vedení světového fotbalu přesunulo z tradičního června a července do zimních měsíců kvůli extrémně vysokým teplotám, které v Kataru v létě panují. I tak během listopadu a prosince bývá v Dauhá až třicet stupňů, v prosinci se průměrná teplota pohybuje kolem pětadvaceti stupňů.

Základní skupiny se odehrají během dvanácti dnů od 21. listopadu do 2. prosince. Každý den jsou na programu čtyři utkání. Osmifinále startuje 3. prosince, čtvrtfinále 9. prosince, semifinále jsou na programu 13. a 14. prosince. Mistr světa bude znám v sobotu 18. prosince. O den dříve se poražení semifinalisté utkají o bronz.

První volné dny během šampionátu nastanou po osmifinále 7. a 8. prosince, žádný zápas se neodehraje ani 11. a 12. prosince a 15. a 16. prosince.