V předvečer pod Pochodní. Katařané naposled trénovali, zakázali focení z hotelu

Poslední hodiny zbývají do chvíle, kdy se Katar dočká dvou velkých premiér.

Poprvé hostí fotbalové mistrovství světa. Poprvé se ho také účastní.

A tak snad ani není divu, že poslední trénink v předvečer nedělního zahajovacího utkání s Ekvádorem probíhá téměř v utajení a za přísných bezpečnostních opatření.

Než se vůbec na hřiště v honosném areálu Aspire dostanete, projdete hned třikrát kontrolním rámem. Každý krok hlídají pořadatelé, kteří ve spletitém bludišti před vchodem navigují: Tady zahněte doprava. Tam doleva. Rovně. Tudy na tribunu, prosím.

Kdo by snad čekal, že Katar z posledního předzápasového dne udělá show pro fanoušky, nemohl by se plést víc. Vstup do areálu je jen pro akreditované novináře, hřiště je dokonale skryté za vysokými ploty oblepenými reklamními bannery, z dálky čouhají jen stožáry s umělým osvětlením.

Dokonce i hosté v přilehlém přepychovém hotelu Torch, který se - jak anglický název napovídá - tyčí nad okolní zástavbou jako pochodeň, museli podepsat cosi jako příslib mlčenlivosti: jelikož z pokojů vidí na tréninky, mají zákaz natáčet, fotit či jakkoli informovat o čemkoli, co se jim na trávníku pod okny šustne.

Také před zhruba padesátkou přítomných novinářů jako by se Katařané, vedení holohlavým španělským koučem Felixem Sánchezem, snažili skrývat v rohu hřiště, co možná nejdál od kamer a fotoaparátů. Snad aby zástupci médií z krátkého výklusu, rozcvičky či baga nevykoukali, jaká taktika se na neděli chystá.

A divíte se? Celý svět je zvědavý, jak se největší outsider s extrémní zkouškou popasuje.

„Čeká nás důležitý den. Historický moment,“ líčil Sánchez na odpolední tiskové konferenci. „Máme velkou motivaci, ale dobře víme, kdo jsme, jak se náš tým rodil a kdo proti nám stojí. Stojí před námi velká výzva.“

Tak velká, že sotva může být větší. Katařané touží ukázat, že když už k šampionátu přišli za podezřelých okolností a kvůli porušování lidských práv na ně celý svět kouká skrz prsty, aspoň na hřišti si zvládnou vysloužit obdiv.

Ulice v Kataru těsně před začátkem fotbalového MS.

Neradi by se do dějin zapsali jako první pořadatel, který na domácím mistrovství nevyhrál jediný zápas. Sny o postupu ze skupiny s Nizozemskem, Senegalem a Ekvádorem možná zní jako fantasmagorie, ale vězte, že s výjimkou Jihoafrické republiky se každé zemi, která kdy turnaj přivítala, povedlo přes úvodní překážky přelézt a postoupit.

Jenže Katar není tak docela obyčejný pořadatel. Vzhledem k téměř neomezeným finančním možnostem napumpoval spoustu peněz nejen do organizace turnaje, ale i do zahraničních trenérů a poradců, kteří se víc než deset let snažili pozvednou úroveň reprezentace, která přitom musí spoléhat na minimální hráčský materiál.

Už v neděli se svět přesvědčí, jak se jim to povedlo.