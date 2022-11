Klidně mě ukřižujte, ale Katar nechte být. Evropa je pokrytecká, řekl Infantino

V tiskovém centru v Dauhá, kde sedí novináři z celého světa, od sobotního dopoledne neexistuje jiné téma.

„Chci vám říct něco důležitého,“ načal šéf FIFA svůj monolog, který trval takřka hodinu. „Cítím se jako Katařan. Cítím se jako Arab. Cítím se jako Afričan. Cítím se jako gay. Cítím se handicapovaný. Cítím se jako dělník.“

Proč?

„Protože i já vím, jaké to je, když vás jako cizince diskriminují v cizí zemi. Zažil jsem to jako dítě, kdy se mi posmívali kvůli zrzavým vlasům, kvůli pihám, kvůli přízvuku...“

Zajímavé přirovnání.

Infantino den před nedělním zahajovacím zápasem vystoupil v jednom z mnoha sálů pro média, aby obhájil sebe i samotné mistrovství. Šampionát, který FIFA přiklepla už před dvanácti lety Kataru, čelí od začátku kritice kvůli opakovanému porušování lidských práv.

„Zejména Evropané a lidé ze západního světa nám v poslední době dávali spoustu lekcí. I já jsem Evropan. A za to, co jsme dělali v posledních třech tisících letech po celém světě, bychom si měli dalších tři tisíce let omlouvat. Až potom můžeme moralizovat,“ řekl Infantino.

„Kolik západních firem, které v Kataru vydělávají miliony, možná miliardy, se o práva zahraničních pracovníků a dělníků staralo dříve? Nikdo, protože by muselo dojít ke změně legislativy, což by znamenalo menší výdělek. My jsme to ale udělali, a proto v Kataru vyděláme mnohem méně než jakákoli z těchto firem.“

Katarská vláda se zavázala k tomu, že některé zákony pozmění ve prospěch zneužívaných zahraničních dělníků. Ve skutečnosti ale ne všechny avizované změny opravdu fungují a pracovní podmínky pro migranty se v mnoha případech příliš nezměnily.

„Pokud by nám ale na těchto lidech v Evropě skutečně záleželo, nezavírali bychom před nimi hranice a nechali je u nás legálně pracovat. Proč jim nedáme stejnou šanci jako Katar?“ ptal se Infantino.

„Není jednoduché nést odpovědnost za to, o čem se rozhodlo před dvanácti lety,“ řekl Infantino, který do vedení FIFA nastoupil až v roce 2015. „Katar je však nyní připravený i díky tomu, jak obrovský pokrok udělal. Neobhajuji ho, protože se dokáže obhájit sám.“

„Pokud však chcete i přesto dál kritizovat, pusťte se do mě a ne do hráčů nebo trenérů. Od toho jsem tady, jen mě klidně ukřižujte, ale Katar nechte na pokoji. Dovolte lidem, ať si šampionát užijí.“