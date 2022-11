ONLINE: Írán - USA, pikantní souboj, asijský tým hraje o historický postup

Mohou se zapsat do historie. Vůbec poprvé fotbalisté Íránu usilují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. V utkání proti Spojeným státům jim ho zajistí výhra, případně i remíza, pokud v souběžně hraném duelu Anglie porazí Wales. Podaří se jim to? Zápas sledujte od 20.00 v podrobné online reportáži.