ONLINE: Anglie - Írán, bez duhové pásky, hraje Maguire, Azmún na lavičce

Angličané by měli mít navrch, i když oslnivou formu nemají. Čtvrtý tým z minulého MS a poražený finalista posledního Eura nevyhrál už šest zápasů a v Lize národů sestoupil z elitní divize A.

ONLINE: Anglie - Írán utkání můžete sledovat minutu po minutě

Anglie byla jednou ze sedmi evropských asociací, které plánovaly, že jejich kapitáni nastoupí s duhovou páskou a nápisem „One love“, čímž chtěli podpořit komunitu LGBT.

Kvůli odmítavému postoji pořádajícího Kataru, který pošlapává základní lidská práva a homosexualita je v něm trestná, a Mezinárodní fotbalové federace FIFA, která pohrozila okamžitým udělením žluté karty, však Anglie a spol. vycouvaly.

„Byli jsme připraveni zaplatit pokutu, která by se vztahovala na porušení předpisů co se týče oblečení. Ale jako národní asociace nemůžeme dostat naše hráče do pozice, aby čelili sportovním sankcím,“ uvedly asociace ve společném prohlášení.

Írán se na závěrečném turnaji představí pošesté, ze skupiny ještě nikdy nepostoupil.