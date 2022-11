Írán na vlastní kůži. Fotbalová vášeň, zabavený pas a strach, co může přijít

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Příliš složitý případ Írán. Před prvním zápasem fotbalisté nezpívali hymnu, protože tím demonstrovali proti diktátorskému režimu, který den co den utlačuje a zabíjí nepohodlné. Po druhém zápase hráči nadšeně vyhazovali svého trenéra nad hlavu. A co se stane po třetím utkání, ve kterém nastoupí proti úhlavnímu nepříteli z USA? „Nikdo neví, co bude a jak se v zákulisí tahá za nitky,“ říká trenér Jiří Saňák, který íránské prostředí zažil na vlastní kůži.