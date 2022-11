Nesportovní chování? Součást jejich kultury. Jak Klinsmann naštval Íránce

Sám je mistrem světa i Evropy.

Ve fotbale vyhrál, co se dalo, a tak si občas Jürgen Klinsmann pustí pusu na špacír. Teď v přímém přenosu BBC, kde během šampionátu pracuje jako expert, kritizoval Íránce za nesportovní chování během zápasu asijského týmu proti Walesu.

Írán utkání vyhrál 2:0 po gólech v nastaveném čase.

„Tohle je jejich kultura, takhle to dělají, a proto Carlos Queiroz do jejich týmu skvěle zapadá. Tohle není náhoda, děje se to úmyslně. Je to součást jejich kultury, takhle hrají a působí na rozhodčí. Stále na ně mluví, stále je máte před obličejem,“ uvedl Klinsmann.

Íránský obránce Rámín Rezajíán slaví gól proti Walesu.

Sám v letech 2011-2016 trénoval USA a v roce 2006 dovedl Němce k třetímu místu na domácím světovém šampionátu.

Reakce na jeho slova na sebe dlouho nenechala čekat.

Devětašedesátiletý Portugalec Queiroz na Klinsmannova slova rychle reagoval na Twitteru.

„Zpochybňujete můj charakter s typickými předsudky a nadřazeností. Bez ohledu na to, jaký mám respekt k tomu, co jste dokázal na hřišti, jsou tyhle poznámky o íránské kultuře, íránském národním týmu a mých hráčích ostudou fotbalu,“ napsal bývalý kouč Realu Madrid, Manchesteru United či portugalské reprezentace.

Představitelé Íránské fotbalové federace Klinsmanna pozvali, aby národní tým navštívil. Neodpustili si ale několik rýpnutí: „Navzdory tomu, že je pan Klinsmann Němec, slibujeme, že ho nebudeme posuzovat podle nejhanebnější události v historii mistrovství světa, ‚Ostudě z Gijónu‘ z roku 1982, kdy se Západní Německo a Rakousko dohodly na výsledku. A jako bývalý hráč nebude souzen podle svých slavných dramatických pádů.“

Právě často nafilmovanými a teatrálními pády byl Klinsmann během své kariéry nechvalně znám.

Na setkání s týmem pozval Klinsmanna také Queiroz. „Samozřejmě očekáváme, že ještě předtím rezignujete (na pozici v technické skupině FIFA),“ rýpl si.

Za vzniklou situaci už se Němec snažil omlouvat.

V nedělním vysílání BBC uvedl, že jeho výroky byly vytrženy z kontextu a že s Queirozem hodlá mluvit, aby vášně zklidnil.

„Nikdy jsem nekritizoval Carlose ani íránskou lavičku. Jen jsem popisoval jejich emotivní chování, které je v jistém smyslu obdivuhodné. Celá lavička zápasem žije. Poskakují a Carlos je velmi emotivní trenér, který je neustále u postranní čáry a snaží se předat hráčům veškerou svou energii,“ korigoval svá slova bývalý kanonýr Stuttgartu, Interu Milán, Tottenhamu či Bayernu Mnichov.

Až příliš pozdě.