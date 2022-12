Vážně je to dobrý nápad? Z rekordmana náhradníkem. A Ronaldo se loučil v slzách

Z jeho pozice to musel být vskutku mimořádný šampionát.

„Vážně je to dobrý nápad?“ ptal se mezi čtyřma očima trenéra Fernanda Santose, který mu po třech zápasech oznámil, že ve vyřazovací fázi zůstane pouze na lavičce.

Tím spíš však Ronalda na každém kroku skenovaly objektivy všudypřítomných kamer.

Fanoušci i reportéři hltali jakékoli jeho slovo, gesto, reakci, výraz, posunek. Viděli jste třeba, kolik fotografů se přetlačovalo před portugalskou lavičkou, když Ronaldo coby náhradník zpíval před výkopem hymnu?

Všechny opět zajímal pouze on, zatímco k fotbalistům nastoupeným na hřišti stáli zády.

Tohle je šílenství, které dokážou rozpoutat jen dva fotbalisté. Jen Cristiano Ronaldo a Lionel Messi umějí v takové míře pobláznit davy a strhnout na sebe veškerou pozornost. Pozitivně i negativně.

Po sobotním portugalském krachu s Marokem (0:1) na turnaji v Kataru pokračuje pouze argentinský superman, a tak je na místě otázka: Cristiano, co bude dál?

Jeden z nejlepších fotbalistů dějin a držitel nespočtu mimořádných rekordů prožívá těžké chvíle. Nemá klub. Nemá jistotu. A nemá trofej, po které tak moc toužil.

Pokud před turnajem skutečně rozehrál hru Všechno, nebo nic, tak musí nyní sedmatřicetiletý Ronaldo uznat: Prohrál jsem.

Potřeboval, aby mu šampionát v Kataru vyšel – a začal skvěle, protože v úvodním vystoupení proti Ghaně proměnil penaltu a jako první fotbalista historie vstřelil gól i na pátém světovém šampionátu.

Končí však coby poražený náhradník, což pro něj byla dlouho nepředstavitelná pozice.

„Jako trenér nemůžete vždycky poslechnout své srdce,“ stál za svým tvrdým verdiktem Santos a navzdory čtvrtfinálovému vyřazení dodal: „Ničeho nelituji.“

Okolo slavné značky CR7 se v portugalském táboře točilo od začátku turnaje úplně všechno.

Rozhovorem, v němž se pár dnů před turnajem opřel do Manchesteru United, svého klubu, Ronaldo odjistil granát, který krátce nato vybouchl. Z jednoho ze dvou nejslavnějších fotbalistů současnosti se stal ze dne na den volný hráč, ale kdo by snad čekal na jeho tváři nervozitu, mýlil by se.

Dosáhl totiž svého a úsměvy z prvního tréninku v nové roli, na kterém ho sledovaly stovky očí z celého světa, si přenesl i do dalších dnů. Novináře zvesela zdravil, když po úvodním vítězství 3:2 nad Ghanou procházel mixzónou: „Ciao, guys, ciao, ciao!“

A i po druhém zápase, který Portugalsko vyhrálo 2:0 nad Uruguayí mohl být spokojený, byť ho štvalo, že mu statistici nepřipsali první branku po centru parťáka Bruna Fernandese. Problémy začaly až po třetím utkání s Koreou, protože portugalský kapitán reagoval podrážděně na své střídání.

„Vůbec se mi nelíbilo, jak se Cristiano zachoval,“ mračil se přísný kouč Santos a v osmifinále největší ikonu do hlavní jedenáctky nezařadil. Za trest?

Některé portugalské zdroje tehdy přesvědčovaly, že naštvaný Ronaldo dokonce pohrozil odjezdem z turnaje, což ale vytrvale odmítal jako on sám, tak portugalský svaz. Do základní sestavy už se nicméně nevrátil a je otázka, jestli se tak ještě někdy stane.

Nebo vy si dovedete představit, že by v reprezentaci dlouhodobě trpěl roli náhradníka?

Záleží také na tom, jaký názor na Ronalda bude mít nový trenér, protože Santos po neúspěšném turnaji pravděpodobně skončí. Nepřekvapilo by, kdyby Ronaldo za národní tým nastoupil ještě jednou, aby definitivně překonal rekord v počtu reprezentačních startů, o který se dělí s Kuvajťanem Baderem Al-Mutawou, a pak se s portugalským dresem definitivně rozloučil.

Nebo opravdu vydrží do Eura 2024, jak sliboval, i když mu tou dobou bude už devětatřicet let? A co příští mistrovství světa v roce 2026?

Nejdřív musí kousnout zklamání, které prožívá. Pak se rozhodne.

Když před osmifinále proti Švýcarsku přepustil místo v útoku o šestnáct let mladšímu Ramosovi, který následně zazářil hattrickem, poprvé v kariéře se mu stalo, aby za Portugalsko nenastoupil od první minuty ve vyřazovacích bojích jednoho z velkých turnajů.

Tak co: vážně to byl dobrý nápad?