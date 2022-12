Rozkol v kabině. Vůbec se mi nelíbilo, jak se Ronaldo choval, řekl kouč

Portugalsko v úterý večer nastoupí v osmifinále proti Švýcarsku, ale mezi kapitánem a trenérem evidentně není všechno idylické.

Když se Santos v 65. minutě předchozího utkání za stavu 1:1 rozhodl číslo sedm stáhnout, Ronaldo to těžce nesl.

S naštvaným výrazem se podíval směrem k trenérovi, hádal se s korejským protivníkem Čo Ku-Songem, který ho ze hřiště popoháněl.

Ronaldo pomalu kráčel na polovinu hřiště, kde předal kapitánskou pásku Pepemu. Pak teprve zamířil k lavičce a něco si pro sebe povídal.

Televizní kamery víc nezachytily. Ronaldo údajně něco nevhodného směrem k trenérovi prohlásil. „Hm, to mě střídá tak brzo,“ odezřely z jeho rtů.

Když se po zápase na tiskové konferenci novináři kouče ptali, co říká na Ronaldovo chování, nic špatného v tom neviděl.

S odstupem času, když před média Santos předstoupil před osmifinálovým duelem, však přece jen svou odpověď rozvedl.

„Chtěl bych to rozdělit na dvě části,“ začal Santos.

„Hned po zápase jsem mluvil pro televizi, pak jsem šel na tiskovou konferenci a tam jsem řekl, že jsem na hřišti nic neslyšel. Byl jsem příliš daleko, jen jsem viděl, že se hádal s protihráčem. Jinak nic jiného,“ poznamenal Santos.

Portugalsko - Švýcarsko od 20 hodin ONLINE

„A jestli jsem sledoval záznam? Ano. Nelíbilo se mi to. Vůbec se mi to nelíbilo. To jsou věci, které si vyřešíme spolu v kabině. Teď už myslíme jen na osmifinále,“ zdůraznil kouč.

Nepotvrdil, jestli Ronaldo proti Švýcarsku nastoupí v základní sestavě.

„Vždycky to řeknu až v kabině. Dělám to tak osm let, co jsem tady, a není s tím problém. Hráči se to dozvědí až na stadionu,“ podotkl Santos.

„Přemýšlím jen o tom, co je dobré pro Portugalsko. A téma Ronaldo je vyřešené.“

Ronaldo během šampionátu v Kataru kvůli předchozí kritice klubového trenéra Erika ten Haga skončil v Manchesteru United.

Kde bude působit po turnaji, není ještě jasné. Nabídku má od saúdskoarabského Al Nassru.

„Nevím, jak to má, o tom jsme spolu nemluvili,“ podotkl Santos. „Abych řekl pravdu, o tom jsem ani nic nevěděl. Až před tiskovkou mi to někdo řekl. Ale fakt nic nevím. Je to jeho věc, ne naše. Cristiano se stoprocentně soustředí na mistrovství světa a na svou pomoc týmu.“

Ronaldo dal na šampionátu zatím jeden gól, když se trefil v úvodním utkání proti Ghaně (3:2). Proti Uruguayi (2:0) se snažil hlavičkovat po centru Bruna Fernandese, ale nejspíš míč nezasáhl. I tak z toho byl gól.