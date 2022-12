Zpoza opony: Ronaldo kvůli roli náhradníka chtěl opustit tým. Svaz to popírá

Portugalský deník Record, který má evidentně dobré zdroje uvnitř národního týmu – jako první, několik minut před oficiálními kanály, přinesl informaci o tom, že Ronaldo v osmifinále proti Švýcarům (6:1) usedne na lavičku –, zveřejnil další třaskavou zprávu.

„Ronaldo pohrozil odchodem,“ hlásá titulek čtvrtečních novin.

Sedmatřicetiletý fotbalista měl zuřit, když se ve vyhroceném rozhovoru s trenérem Fernandem Santosem dozvěděl, že na startu vyřazovací fáze šampionátu nenastoupí od začátku.

„Jakmile to zjistil, v zápalu konverzace s trenérem otevřeně pomyslel na nejhorší,“ píše Record s tím, že Ronaldo si skutečně chtěl sbalit věci a opustit tréninkovou základnu Portugalců.

Nakumulovala se v něm zloba, nespokojenost. V aktuální sezoně ztratil neochvějnou pozici v Manchesteru United, což těžce kousal a dal to důrazně najevo v kontroverzním rozhovoru s Piersem Morganem. Nepříjemná situace vyeskalovala až v nedůstojné vypovězení smlouvy.

Dost bylo napsáno také o tom, jak se mu nelíbilo brzké střídání v závěrečném duelu skupiny s Jižní Koreou. Kouč Santos posléze přiznal: „Vůbec se mi nelíbilo, jak se choval.“

Co si asi pomyslel nyní...

Mělo by zaznít, že portugalský svaz verzi Recordu promptně dementoval. „Objasňujeme, že Cristiano v žádném případě nevyhrožoval, že opustí soustředění národního týmu v Kataru,“ popřeli funkcionáři.

Nespokojený náhradník, jenž proti Švýcarsku nastoupil až na závěrečných dvacet za rozhodnutého stavu (a střídal svůj záskok Goncala Ramose, který se blýskl hattrickem), podle reportérů chvíli po debatě s koučem Santosem vychladl. Prý si uvědomil, co je v sázce, a upozadil osobní ambice.

Sám na článek Recordu ve čtvrtek odpoledne nepřímo zareagoval na svých sociálních sítích.

cristiano Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal! oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Tahle parta je příliš silná na to, aby ji rozbily vnější vlivy. Tento národ je příliš statečný na to, aby se nechal zastrašit jakýmkoliv protivníkem. Jsme tým v pravém slova smyslu, který bude bojovat za svůj sen až do konce. Do toho, Portugalsko!“

S obhajobou přispěchal také záložník Otávio, podle kterého je uvnitř portugalského týmu vše v pořádku.

„Žádné hádky, žádné řeči o tom, že by nás opustil. Každý je zahořklý, když se nedostane na hřiště, to je naprosto přirozené. Když se podíváte na fotky nebo videa, uvidíte, že Cristiano je srdcem i duší týmu bez ohledu na to, zda hraje, nebo je na lavičce. Stále jsme velmi jednotní a soustředění,“ líčil.

Ve středu Ronaldo netrénoval s ostatními fotbalisty ze střídačky venku na trávníku, ale v posilovně s hráči, kteří nastoupili v základní sestavě. Neobvyklé, ale tak nějak to sedí na momentální dění kolem portugalské hvězdy.

Málokdo na mistrovství poutá takovou (vesměs nevítanou) pozornost jako on.

„Pokud vyhrajeme šampionát a já nedám ani gól, samozřejmě to beru, přísahám na život svých dětí. Nejdůležitější pro mě je, že se zapíšeme do dějin,“ připomínají teď mnozí jeho listopadová slova pro deník A Bola.

Trenér Santos jej po postupu přes Švýcary pochválil za příkladný přístup, zároveň ale zmínil, že bude potřeba definovat Ronaldovu roli v týmu. Nastoupí v sobotu proti Maroku?

Už evidentně není nepostradatelný.