Jen Ronalda kritizujte, hraje pak ještě lépe. Nejen o rekordu očima spoluhráčů

Jen o chvíli dřív se stal na trávníku unikátního stadionu postaveného z 974 kontejnerů, jejž Katařané po mistrovství rozeberou, prvním hráčem historie, jenž vstřelil gól na pěti světových šampionátech.

Proměnil pokutový kop, pro který si ochotným pádem sám došel a otevřel skóre duelu, v němž Portugalci nakonec porazili Ghanu 3:2.

I proto se následně v útrobách stadionu usmíval. Někteří z novinářů zahodili zásady a s telefony v rukou divoce šermovali tak, aby se s procházející hvězdou mohli vyfotit. Ronaldo se u někoho i zastavil, na jiné pouze mrkl.

„Cristiano, jaké to je dosáhnout dalšího historického milníku?“ prořízl chaos zvučným hlasem jeden z britských reportérů. Ronaldo se za povědomou tváří na vteřinu otočil, rychle však ucukl zpátky a rozkymácel tak stříbrný křížek, který nosí jako náušnici v levém uchu.

Bylo jasné, že na otázky odpovídat nebude.

Jako muž zápasu musel povinně aspoň na tiskovou konferenci, kde řekl: „Na svůj rekord jsem hrdý. Zvládli jsme složitý zápas a do turnaje jsme vstoupili pravou nohou, což je důležité.“

Třeba je to začátek něčeho velkého.

Portugalci věří, že sedmatřicetiletému Ronaldovi mohou pomoct k poslední trofeji, která v jeho úžasném životopise ještě schází.

„Jaké byly poslední dny?“ narážel jeden z novinářů na haló, které nejen v portugalském kempu způsobil Ronaldův konec v United. „Bylo to zábava, všechno super,“ reagoval Bernardo Silva, který vedle angličtiny odpovídal také v portugalštině, španělštině a francouzštině.

„Jsme rádi, že s ním můžeme dál počítat, ale kde bude hrát po mistrovství, po mně vědět nechtějte. To on si musí říct, co chce a po čem touží,“ doplnil.

„Všichni Ronaldův příběh odmala sledujeme a hrát s ním v reprezentaci je splněný sen,“ zmínil Joao Félix z Atlétika Madrid, který překvapil solidní angličtinou.

Když dal Ronaldo v roce 2006 proti Íránu svůj první gól na mistrovství světa, Félixovi bylo šest let. Ve čtvrtek se proti proti Ghaně trefili společně.

Pro Ronalda to byl celkově osmý gól na světových šampionátech.

V letech 2006, 2010 i 2014 se prosadil vždy jednou. V roce 2018 dal hattrick Španělsku a jeden gól přidal v duelu s Marokem. Pouze před šestnácti lety v Německu však s týmem postoupil dál než do osmifinále. Co teď?

Těsně před šampionátem sám sebe dostal pod obrovský tlak. Po rozhovoru s novinářem Piersem Morganem, ve kterém natřel takřka celý Manchester United včetně současného i bývalého trenéra, některých dávných spoluhráčů i členů vedení, je z něj volný hráč.

„Tuhle kapitolu jsme už ale definitivně uzavřeli a na zbytku nezáleží,“ prohlásil, byť i on musí pochopit, že se média zajímají.

„Cris ovšem pod tlakem a kritikou pracuje rád. Dostane pak ze sebe to nejlepší,“ prohodil s úsměvem Bruno Fernandes. „I proto doufám, že vy, novináři, vydržíte a budeme pokračovat.“

V pondělí hraje Portugalsko proti Uruguayi.