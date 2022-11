Tentokrát bez úpalu. V lednu pískl o pět minut dřív, teď sudí poctivě nastavil

Na mistrovství v Kataru je trend přesně opačný, než jaký se v lednu - nechtěně, údajně vinou úpalu a následné dezorientace - pokusil nastavit Sikazwe. Nastavuje se opravdu hodně, klidně i přes deset minut, pokud je potřeba. A tak fanoušci na Twitteru už v předstihu vtipkovali: Jen jeden chlap nás může zachránit od dalšího dvacetiminutového nastavení!

Legendou se Sikazwe stal během zápasu Mali s Tuniskem, který poprvé ukončil už v 85. minutě. Kolegové jej na chybu upozornili, takže závěrečný hvizd odvolal a nechal v utkání pokračovat, ale za chvíli si zavařil znovu: do konce devadesáté minuty pořád zbývalo jedenáct vteřin, když Sikazwe hrací dobu uzavřel podruhé.

Někdo kroutil hlavou, někdo se chechtal a Tunisané, které připravil o nastavený čas, během něhož mohli smazat těsné skóre 0:1, soptili. Ale Sikazwe důvěru komise rozhodčích neztratil.

Na mistrovství světa už pískal před čtyřmi lety, odřídil třeba i finále mistrovství světa klubů. A tak ani příliš nepřekvapilo, že se v nominaci na šampionát objevil znovu a ve středu dostal na povel druhý zápas skupiny F.

Tentokrát nehrozilo, že by ho sežehlo ostré slunce, protože utkání začínalo až v deset večer katarského času, kdy už dávno padla tma a i teploty klesly na příjemných dvacet stupňů.

Rozhodčí Janny Sikazwe během zápasu mistrovství světa v Kataru, v němž se utkali Belgie a Kanada.

Ale že by se třiačtyřicetiletý sudí nudil, to zase ne. První práci měl po devíti minutách, kdy ho kolegové od VARu upozornili: podezřelá ruka ve vápně, to by mohla být penalta!

Belgičan Carrasco měl skutečně paži dost daleko od těla, takže Sikazwe u obrazovky dlouho neváhal a ukázal na puntík. Kanaďan Davies, který kopal pokutový kop v soutěžním zápase poprvé v životě, ale výhodu nevyužil a skvělí kanadští fanoušci, kteří soupeře hravě překřičeli, jen zoufale vydechli: Ooooh, nooo!

Sedm minut před pauzou se odehrál další podezřelý moment: Belgičan Witsel pošťouchl ve vápně záložníka Laryeu a Kanaďané sudího hned obsypali: další penalta! Sikazwe se znovu radil s pomocníky u videa, ale tentokrát slyšel: Ne, nic, hrajeme dál.

Kanadský tlak k ničemu nevedl, zato Belgičané před pauzou jedinou trefou Batshuayie zápas rozhodli. S napětím se ovšem čekalo, jak pozorně bude sudí sledovat čas. Tentokrát si dal zjevně záležet, aby mu hodinky nepředcházely ani se neopožďovaly. V prvním poločase i kvůli penaltovému přezkoumávání nastavil pět minut, stejný počet přidal i ve druhé půli, kdy se přitom příliš nepřerušovalo a hra odsýpala.

Jako by chtěl celému světu vzkázat: lepší zapískat později, než předčasně.