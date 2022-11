Poklona pro hrdou Kanadu. Ukázali jsme, že na MS patříme, těší trenéra

Kanaďané bez přehánění příjemně překvapili. Měli smůlu, že z duelu proti druhé zemi žebříčku FIFA odešli nakonec s prázdnou.

„Upřímně? Kanada byla jednoznačně lepší a zasloužila si ze zápasu víc,“ uznal Roberto Martínez a označil výkon Belgie za nejhorší, co za šest let na její lavičce viděl. „Měla jasnou strategii, plán, hrála rychle, nepustila nás k tomu, co jsme chtěli hrát. Zaslouží obrovské uznání.“

„Ukázali jsme, že sem patříme. Po takovém výkonu jsem hráčům jen řekl, že se můžou soustředit na další úkol. Jsem na ně hrdý, opravdu hrdý. Dokázali, že se tady neztratí,“ potěšilo kouče Herdmana.

„Už je to dávno, co se Kanada účastnila mistrovství světa.“

Bylo to v roce 1986 a nedopadlo to dobře: nula bodů, nula gólů, sbohem po skupině. Tentokrát mají Kanaďané sice zatím stejnou bilanci, ale velký potenciál ji změnit.

Už dávno není druhý největší stát na světě hlavně hokejovou zemí. Fotbal zažívá boom, mladí hráči jako Alphonso Davies (Bayern) či Jonathan David (Lille) se neztratí v Evropě a těží z toho i reprezentace, která pro mnohé překvapivě postoupila do Kataru ze zóny CONCACAF jako první.

A na úvod hned pořádně potrápila bronzové medailisty z předchozího MS.

Přestřílela je 21 ku devíti, přehrála, dokonce nedala penaltu.

„Alphonso Davies v tu chvíli nesl na bedrech tíhu celého národa, který na tenhle moment čekal 36 let. Byl pod obrovským tlakem, vždyť mohl dát náš vůbec první gól na mistrovství světa. To vyžaduje výjimečný charakter,“ chránil neúspěšného exekutora – který mimochodem věnuje veškeré bonusy za turnaj charitě – trenér John Herdman.

„K lepšímu výsledku nechybělo moc. Svůj tým nebudu kritizovat, občas to zkrátka je váš večer a jindy není,“ pokračoval.

Belgie se tak ve skupině F dostala do vedení se třemi body, pro Kanadu situace zůstává otevřená díky bezbrankové remíze dalších dvou protivníků Chorvatska s Marokem.

„Pokud budeme o trochu nemilosrdnější v ofenzivě, dokážeme z následujících dvou zápasů něco vytěžit,“ uvedl Herdman. „Myslím, že soupeři teď už vědí, jak k zápasům přistupujeme. Ukázali jsme jim, čeho jsme schopní.“