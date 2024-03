Do sestavy tři nováčky i Baráka, přejí si čtenáři. V bráně by rádi viděli Staňka

Před pátečním přípravným střetnutím českých fotbalistů s Norskem by vsadili na mládí a sestavu by oživili. Novému reprezentačnímu kouči Ivanu Haškovi radí čtenáři iDNES.cz nasadit do obrany debutanty Robina Hranáče s Tomášem Vlčkem, v útoku by pak rádi viděli dalšího nováčka Pavla Šulce. Do sestavy by navíc vrátili Antonína Baráka.