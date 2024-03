Kouči, teď nastal váš čas. Dny do Eura se krátí, přichází sázka na instinkt

Nepřekvapí vás ani nánosy sněhu kolem chodníků, protože v Norsku prostě zima končí později a sníh roztává pomaleji. Však od neděle hlásí, že bude zase sněžit.

Norsko – Česko v pátek od 18:00 ONLINE

Ale co byste chtěli vědět ze všeho nejvíc, to můžete leda odhadovat. Počkejte si do pátečního podvečera.

Rozsvítí se norský národní stadion Ullevaal a na propískované hřiště vyběhne česká fotbalová reprezentace. „To je to chvění, které vyhledávám a na které se těším,“ řekl trenér Ivan Hašek.

V jaké sestavě? S jakou taktikou? S jakými úkoly?

To neprozradil. Ani nenaznačil.

Nikdy nebyla česká reprezentace tak nečitelná jako teď, 84 dní před výkopem mistrovství Evropy.

Národní tým prožívá novoty, na které nebyl zvyklý. Zvenčí se těžko hledají jistoty, na které se můžete spolehnout.

Snad jen trojice S. Staněk v brance, Souček kapitánem uprostřed zálohy, Schick v útoku.

Jinak můžeme jen odvozovat, jak s mužstvem zamává jeho nový šéf. Hašek se chystá na svoji premiéru, po které bude mít jen zlomek potřebného času, aby připravil tým na velký turnaj. Musí vsadit na instinkt a zkušenosti. Mohlo by se mu hodit, že není svázaný minulostí, takže si dovolil vynechat tři flamendry z diskotéky Belmondo, kteří udělali brajgl naposledy. Naopak pozval sedm hráčů, kteří ještě nehráli ani minutu. Použít je nemusí, ale už jejich nominací naznačil, že se před nikým nebude krčit.

Jenže: čas na zkoušení nemá a prostor na špatná rozhodnutí už vůbec ne.

Když se do sestavy netrefí napoprvé, má v úterý doma proti Arménii ještě jeden pokus, ale pak už se nezadržitelně blíží šampionát.

Norové navíc nejsou žádná ořezávátka. Klame, že na Euru nebudou, mají plno es z velkých soutěží plus dva supermany. Kapitán Ödegaard vládne Arsenalu a zabiják Haaland zase Manchesteru City.

„Český fanoušek se má na co těšit a my ho budeme chtít potěšit výhrou,“ pravil trenér.

Ještě daleko důležitější ovšem bude, aby si všechno sedlo. Haškova představa, česká taktika, výběr hráčů i samotný výkon. Ještě žádný trenér v samostatných dějinách neměl tak málo času, aby připravil mužstvo na velký turnaj. Což není alibi, ale fakt. I když se v Norsku hraje přátelák, Hašek jde vlastně rovnou naostro.

Co čekat? Určitě postaví to nejsilnější, co má. Ale jak to nejsilnější vypadá v jeho očích? V éře trenéra Šilhavého, který svou misi zabalil okamžitě po listopadovém postupu na Euro, jste minimálně tušili. Sázel na prověřené, styl neměnil a bohužel časem ztratil výsledky i šmrnc. Hašek je větší střelec.

Hlavní trenér Ivan Hašek (vpravo) a jeho asistenti Jaroslav Veselý s Jaroslavem Köstlem (vpravo) na tréninku fotbalové reprezentace.

Nepřekvapilo by, kdyby celou defenzivní linii sestavil ze slávistů a klidně vynechal sparťana Krejčího, který prožil dva týdny hrůzy. Anebo ho může podržet, protože ví, že se mu svou vítěznou zarputilostí může hodit.

Do záložní řady třeba vrátí blonďáka Baráka, který se s minulým realizačním štábem rozhádal a celý rok chyběl. Jasně, svým ležérním stylem provokuje, ale pořád hraje italskou ligu a má originální myšlenky i zakončení.

Zároveň může na podobnou pozici postavit plzeňskou kometu Šulce, který prožívá životní vzestup, nebo tam nechá exsparťana Hložka, jenž naopak potřebuje nakopnout.

Taky klidně může ukázat na Jurásky. David hrál o víkendu poprvé celý zápas za Hoffenheim, o Matějovi se básní, že by jako ročník 2003 mohl být překvapivým trumfem.

Každopádně atmosféra okolo reprezentace dostala po loňské apatii znovu drajv. Nikdo vám to neřekne na rovinu, ale zdá se, že se všem ulevilo. A je jedno, kdo tu úlevu a nový impulz způsobil.

Aspoň tedy viděno zvenčí, protože do kabiny se nedostanete.

A mimochodem, ze stadionu Ullevaal se Češi v listopadu 2005 odrazili za svým posledním mistrovstvím světa. Na „plážovém“ hřišti vyhráli 1:0, v odvetě postup z baráže uhájili a bylo. Od té doby na světovém šampionátu nehráli. Haškův cíl? Nejdřív Euro a pak mistrovství světa 2026.