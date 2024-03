Souček se těší: Čekají nás velké věci. Belmondo? Já podporuju všechny kluky

V pátek večer dost možná na stadionu Ullevaal v Oslu vyběhne v českém dresu i některý z pěti nováčků. Bažantů, kteří v národním týmu ještě nemají ani jeden start, pozval nový kouč hned sedm.

Norsko – Česko v pátek od 21:00 ONLINE

„Když jsem si nominaci pročetl, musel jsem si některé kluky najít,“ rozesmál se Souček. Ale vzápětí doplnil: „Žertuju. Sleduju českou ligu i další naše hráče. Moc dobře vím, že si všichni do jednoho pozvánku do týmu zaslouží.“

V devětadvaceti letech a s šestašedesáti reprezentačním starty je nejzkušenějším borcem týmu. Starší než Souček jsou jen Barák, Chorý, Holeš a Zelený; ti však mají dohromady jen o sedm zápasů víc.

„Myslím, že mix starších hráčů a kluků ve středních letech s těmi mladšími, začínajícími je důležitý. I v klubu je fajn mít kolem sebe nováčky, hladové kluky, kteří vám mohou hodně pomoct,“ pokračoval Souček, který už nechtěl rozebírat trojici hříšníků z olomouckého baru Belmondo.

Coufal, Kuchta ani Brabec, kteří před listopadovým utkáním proti Moldavsku flámovali dlouho po večerce, na prvním Haškově srazu nejsou.

„Taková otázka by měla mířit spíš na trenéra. Pro mě je to složité, protože se snažím vždycky podpořit všechny kluky, ať už jde o tuhle trojici nebo třeba někoho, kdo chybí kvůli zranění.“

Souček začínal v národním týmu před osmi lety v éře kouče Karla Jarolíma. V přípravném utkání proti Dánsku tehdy na poloprázdném stadionu v Mladé Boleslavi (1:1) na posledních 24 minut vystřídal Jaromíra Zmrhala.

Teď má být s páskou vůdčí postavou nově vznikajícího týmu.

„Letí to, přitom si na své začátky v repre pořád vzpomínám. Než člověk tým pozná, vždycky je to složitější. I proto chci mladším klukům, kteří jsou teď tady, co nejvíc pomoct,“ navázal Souček, než v mírném dešti vyrazil na předzápasový trénink.

„Začínáme sice dvěma přáteláky, ale hned potom je před námi Euro, kvalifikace mistrovství světa, takže samé velké věci,“ těší se.

Co čeká v pátek od Norska?

„Upřímně, když se dívám na jejich soupisku, nerozumím tomu, že nejsou na Euru,“ řekl český kapitán. „Norsko je velká země, mají skvělé hráče s obrovskou kvalitu. Jen je potřeba všechno sladit a fungovat jako tým, což se jim asi nepovedlo. Jsem rád, že my se jako tým prezentujeme a na mistrovství Evropy jsme se dostali.“

Příprava na vrcholný turnaj právě startuje.