Odměna za postup dělá pro fotbalisty 85 milionů. Kde budou během Eura bydlet?

Národní mužstvo se příští rok na šampionátu v Německu střetne postupně s Portugalskem, s jedním z vítězů březnové baráže a základní fázi zakončí proti Turecku.

Už o víkendu bezprostředně po losu v Hamburku předseda asociace Petr Fousek a technický ředitel Erich Brabec vyjednávali o přípravných zápasech, řešili ubytování a tréninková hřiště.

„Fotbalová Evropa dobře vnímá, že jsme na Euro postoupili poosmé za sebou. Takových zemí moc není,“ zdůraznil Fousek.

„Naším cílem je jednoznačně postup ze skupiny,“ podotkl Brabec.

Odměny

Za postup na šampionát Evropská fotbalová unie (UEFA) každému z účastníků vyplácí 9,25 milionů eur, v přepočtu asi 230 milionů korun.

Přibližně třetina připadne na odměny hráčům a realizačnímu týmu. „Na tým to dělá 85 milionů korun,“ řekl Fousek.

Tuto částku rozdělí mezi všechny, kteří se o postup zasloužili, ještě bývalý kouč Jaroslav Šilhavý.

Další peníze si národní mužstvo může vykopat přímo na turnaji. Pokud by zopakovalo výsledky z předchozího Eura, vydělalo by navíc 135 milionů korun. I z této částky by hráči, nový trenér i jeho realizační tým část dostali. „Kolik by to bylo, o tom se teprve bude jednat.“

Base Camp

Pro potřeby turnaje a podle pořadatelských měst rozdělila UEFA zemi do tří regionů: severní (Hamburk, Berlín, Lipsko), střední (Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Kolín nad Rýnem) a jižní (Stuttgart, Mnichov, Frankfurt).

Každý z účastníků odehraje aspoň dvě utkání základní skupiny v rámci jednoho regionu, Česko dokonce všechna tři.

Sedmnáct tisíc fanoušků Hamburku v Hannoveru. Je to největší návštěva hostujících fandů v Německu v letošní sezoně.

Jelikož se ve dvou ze tří zápasů v základní fázi turnaje představí v Hamburku, bydlet a trénovat by mělo právě v okolí druhého největšího německého města.

Vedení národního mužstva vybírá hotel a zázemí pro tréninky z nabídek, kterou účastníkům předložila UEFA. Výhodou pro týmy je, že se částečně podílí na nákladech.

„Během víkendu jsme navštívili tři hotely a sportoviště, které už dřív asociace předvybrala,“ poznamenal Brabec.

Definitivně rozhodne během týdne. Víc času nemá, protože o hotely a tréninková hřiště mají zájem i další národní mužstva.

„U některé nabídky jsme na nejvyšších pozicích, u jiné zase níž. Žebříček se pořád aktualizuje,“ podotkl Brabec.

Žebříček zájmu se sestavuje podle několika kritérií: například se zohledňuje předchozí výběr nebo vzdálenost od dějiště zápasů.

Česko může mít například zájem o konkrétní ubytování a sportoviště u Hamburku, ale právo první volby má zrovna Portugalsko. Ve chvíli, kdy si vybere jinou možnost, Česko je na řadě jako první a má určitý čas na rozhodnutí.

Hotely a místa, která asociace řeší, jsou v okolí Hamburku, druhá je u Braunschweigu a třetí nedaleko Drážďan.

Cesty k zápasům

Tím, že Česko odehraje všechna tři utkání v rámci jednoho regionu, k zápasům bude cestovat autobusem nebo vlakem. Cesty letadlem jsou kvůli ohledům na životní prostředí možné jen mezi regiony.

A když je tzv. base camp do šedesáti kilometrů od stadionu, na kterém se hraje, tak tým nemusí před zápasem využívat tranzitní hotel.

„Proto jsem osobně pro ubytování u Hamburku. I hráči, s kterými to konzultujeme, by to brali jako výhodu,“ poznamenal Brabec.

Své si k tomu totiž nemůže říct trenér, kterého asociace teprve hledá poté, co v listopadu po postupu skončil Jaroslav Šilhavý. Je nanejvýš pravděpodobné, že base camp přiklepne ve chvíli, kdy kouče ještě mít nebude.

„Nepředpokládám, že trenéra do té doby vybrat stihneme. O base campu musíme rozhodnout v řádech dnů. Myslím si, že začátkem příštího týdne bychom měli mít jasno,“ podotkl Brabec.

„Nevýhoda to pro nás není. Euro pořádá Německo a všechny ubytovací kapacity i tréninková hřiště mají špičkovou úroveň,“ podotkl Fousek.

V dějišti turnaji musí všichni jeho účastníci být pět dnů před svým prvním zápasem. Česko do šampionátu vstoupí 18. června v Lipsku proti Portugalsku, takže do Německa vyrazí 13. června.

Soupeři pro přípravu

Těsně před odletem do Německa národní tým odehraje generálku v Praze. O soupeři se zatím jedná, stejně jako o protivnících pro dva březnové termíny i další v červnu.

S kterými čtyřmi soupeři by se Česko mohlo v přípravě na šampionát potkat?

Vybírá mezi týmy, s kterými bylo při losu ve třetím koši, čímž na ně nemohlo narazit ve skupině. Jsou to Nizozemsko, Chorvatsko, Slovensko, Skotsko a Slovinsko. Pak je tu široký okruh zemí, které se na Euro neprobojovaly. A také nemusí nutně být z Evropy.

Erich Brabec na konferenci ženského fotbalu spolu s koordinátorem ženských soutěží FAČR Markem Opočenským.

Je rovněž možné, že některá utkání asociace dohodne v době, kdy ještě nebude mít trenéra. Ale s kandidáty to chce konzultovat. „Budeme se pro nový trenérský tým snažit získat i týmy, které se budou prezentovat podobným stylem hry jako naši soupeři na mistrovství Evropy,“ podotkl Brabec.

Soustředění

Ligové soutěže se na jaře uzavřou v závěru května, mistr Fortuna ligy bude znám nejpozději 26. května, odveta baráže je na programu 2. června.

Hráči nominovaní na Euro se začnou scházet od 27. května. O týden později vyrazí na soustředění do Rakouska. Tam sehrají i jeden přípravný duel.

„Rakousko se v minulosti osvědčilo. Ale zatím jsme nic nepotvrdili, v tuhle chvíli to pro nás není priorita. Musíme zohlednit i přípravný zápas pro první červnový termín. S definitivním rozhodnutím můžeme počkat do doby, než budeme mít nového trenéra a manažera reprezentace,“ poznamenal Fousek.