Reakce na los: portugalský kouč chválil toho tureckého. A Češi? Zatím neznámá

Na tradiční fotografii s pohárem českou stranu zastupoval Erich Brabec, technický ředitel fotbalové asociace.

„Jasným favoritem je Portugalsko, to je dané. Se zbylými dvěma soupeři se utkáme o druhé, respektive třetí postupové místo,“ uvedl. Portugalskému serveru O Jogo pak ještě řekl: „Trenéra hledáme, chceme ho mít co nejrychleji, ale v tuhle chvíli to pro nás není problém.“

Češi budou příští rok v Německu usilovat o postup do osmifinále.

Ve skupině s Portugalskem, Tureckem a kvalifikantem z baráže, kterým bude Řecko, Kazachstán, Lucembursko, nebo Gruzie, by to měl být jejich cíl.

„Porveme se o to,“ slíbil záložník Michal Sadílek. „S losem panuje spokojenost hlavně díky tomu, že první duel odehrajeme v Lipsku, nedaleko českých hranic,“ přitakal kapitán Tomáš Souček v přímém přenosu České televize.

Národní tým Eura načne s Portugalskem a končit bude proti Turecku. Na druhého soka v turnaji si musí počkat do března, kdy jsou na programu dodatečné boje v baráži.

„Neměli jsme žádnou preferenci, los bereme a nyní začneme studovat jednotlivé protivníky,“ pronesl Vincenzo Montella, někdejší vynikající útočník z AS Řím či Sampdorie a od září turecký kouč.

Česko na Euru Skupina F 18. června: Portugalsko - Česko (Lipsko) 22. června: Baráž C - Česko (Hamburk) 26. června: Česko - Turecko (Hamburk)

„Víme, že vy Turci budete v Německu jako doma. Navíc jste v kvalifikaci skončili před Chorvatskem, což je působivé,“ reagoval Martínez v rozhovoru s tureckým reportérem.

A Češi? „V tuhle chvíli trochu neznámá. V jejich týmu je několik dobrých hráčů, ale zatím jsou bez trenéra,“ pokrčil Martínez, jenž k portugalské reprezentaci přešel od té belgické. Právě s ní na Česko narazil v poslední kvalifikaci o mistrovství světa: v Edenu tehdy remizoval 1:1, doma v Bruselu 3:0 vyhrál.

Mimochodem, turecká média zase připomněla, jak českou reprezentaci na šampionátech v letech 2016 a předtím v roce 2008 dvakrát porazila. Manažerem týmu je Hamit Altintop, dvojče Halila, který v mezi lety 2017 a 2018 působil v pražské Slavii.

„Turecko v poslední době jede. Mají dobrou éru, plno mladých hráčů, utkali jsme se s nimi i před rokem v přípravě (1:2). Bude to určitě hodně složitý soupeř, ale věřím, že máme šanci proti nim uspět,“ zmínil český kapitán Souček, než přiznal, že z prvního koše si přál buď domácí Německo, nebo Anglii, kde působí.

„Na druhou stranu jsme se vyhnuli Itálii, což byl nejtěžší možný soupeř ze čtvrtého koše. Skupinu musíme brát a teď je jenom na nás, jak se připravíme,“ uzavřel.