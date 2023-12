Bolestné vzpomínky na Turecko. Konec reprezentační éry Brücknera, Čecha i Vrby

Česko se příští rok v červnu a v červenci v Německu představí na osmém kontinentálním šampionátu ve své samostatné historii. A potřetí se ve skupině potká s Tureckem.

S nikým jiným v základní fázi turnaje se Češi častěji nestřetli.

Nejdřív vyzvou Portugalsko, pak dosud neznámého vítěze baráže a naposled se srazí s Tureckem. Ten duel může rozhodnout o tom, jestli Češi projdou do osmifinále.

Když na sebe oba protivníci na Euru narazili, v obou případech vyhráli Turci a na úkor Čechů postoupili do vyřazovací fáze.

„Přitom chybělo málo a radoval se kolega Karel,“ říkal s uznáním tehdejší slavný turecký kouč Fatih Terim.

Češi po hodině hry vedli 2:0 po gólech Jana Kollera a Jaroslava Plašila. A manažeři kolem týmu a čeští novináři na tribuně stadionu v Ženevě už pomalu objednávali tranzitní hotely ve Vídni, kde by Čechy čekalo čtvrtfinále proti Chorvatsku.

„Mohli jsme rozhodnout, přidat třetí. Kontrolovali jsme hru, ale místo rozhodnutí přišel kontaktní gól,“ popisoval Brückner.

V 75. minutě snížil Arda Turan. V 87. Nihat Kahveci dal na 2:2, v 89. znovu Nihat Kahveci trefil postup pro Turky. „Nedovedu si to vysvětlit. Byl to kolaps,“ hlesl Brückner na tiskovce. „Rozhodla chyba, ale pořád jsme měli problémy. Vyrovnání vedlo ke kolapsu a ztrátě zápasu.“

Tu chybu udělal Petr Čech, který neudržel centr z pravé strany a zatím číhající a zároveň překvapený Nihat Kahveci poslal míč do prázdné brány.

„Je pro mě těžké tohle skousnout i z toho důvodu, že rozhodla moje chyba. Mrzí mě to také proto, že pro trenéra a některé mé spoluhráče to byl poslední zápas v reprezentaci. A rozhodně si zasloužili lepší konec,“ prohlásil Čech, když vyšel z kabiny a před deštěm se schoval do velkého stanu, kde na něj čekali novináři.

Takových centrů Čech ze vzduchu stáhl nebo vyboxoval už stovky. Proč zrovna při tomto rutinní zákrok nezvládl?

„Chtěl jsem míč původně vyboxovat, protože letěl daleko, ale říkal jsem si, že je to zbytečný, protože jsem byl sám. Chtěl jsem si míč pustit vedle sebe a sebrat ho. Ale jak jsem si ho pustil dolů, tak to spadlo přímo k Nihatovi,“ líčil.

Zbývaly tři minuty plus nastavení. Pokud by duel skončil 2:2, následoval by penaltový rozstřel, což by byla na šampionátech v základní fázi kuriozita, resp. speciální pravidlo. Turci i Češi by měli stejně bodů, vzájemný zápas skončil nerozhodně, měli stejné skóre.

Ale na pokutové kopy nakonec nedošlo. Středem obrany se probil Nihat Kahveci a trefil se krásně pod břevno. Když zápas skončil, Čech zahodil rukavice a sesul se na promoklý trávník. „To dělám vždycky, když udělám chybu. Vím, že za to rukavice nemůžou, ale zahazuju je. Je to pomůcka k tomu, abych zapomněl.“

Trenér Brückner od kontaktní branky Ardy Turana vstal z lavičky, nervózně podupával na hraně vymezené zóny a snažil se tým koučovat. „Nabádal jsem hráče, aby obranu postavili výš, aby víc soupeře napadali. Ale druhému gólu bych nezabránil, ani kdybych dělal cokoli.“

S odstupem pár dní, když Češi byli doma a Euro sledovali z dálky, vznikla jedna slavná věta. Končící manažer národního mužstva Vlastimil Košťál na kritiku fanoušků, kteří za vyřazení spílali především jemu, pronesl: „Mně ten míč z ruky nevypadl.“

Zatímco pro Košťála to bylo definitivní loučení s národním mužstvem, Brückner se k němu vrátil aspoň symbolicky o osm let později v roli konzultanta Pavla Vrby a Čech byl dál jedničkou. Další setkání s Tureckem na Euru však už pro oba bylo v reprezentaci konečnou.

V červnu 2016 v Lens do závěrečného duelu základní části šli Češi s jedním bodem za remízu s Chorvatskem. Výhra nad Tureckem, které bylo na nule, by jim zajistila postup do osmifinále ze třetí příčky společně s Chorvaty a Španěly.

Jenže jeden z prvních útoků soupeře skončil brankou v síti Čecha. Bylo odehráno sotva deset minut. „Ten gól rozhodl. Nepohlídali jsme jednoduchou situaci po zbytečné ztrátě míče. Místo toho, aby byl brejk dvakrát zastavený na půlce, jsme inkasovali. Dvě tři stejné situace jsme v prvním poločase měli taky, ale Turky jsme nepotrestali,“ láteřil kouč Vrba.

Češi nemuseli prohrát, kdyby proměnili šance. Sivok hlavičkoval do tyče, možnosti měli Plašil, Necid či Kadeřábek. Druhý gól po hodině hry však tým zlomil. „Cílem byl postup ze skupiny, tak nemůžu říkat, že náš výstup ve Francii byl úspěšný. Ukázalo se, že fotbal na nejvyšší úrovni se hraje jinak než u nás v Čechách. Kvalita a tempo hry je až neuvěřitelná,“ řekl Vrba.

Po zápase slyšel od záložníka Jaroslava Plašila a útočníka Davida Lafaty, že v národním týmu už nastupovat nebudou. O pár dní později řekli sbohem také Čech, Roman Hubník, David Limberský, po nich Milan Petržela. Dalšího zápasu se nedočkal ani Vrba, přestože měl smlouvu. Po návratu ze šampionátu z vlastní vůle odešel a podepsal Machačkale.

Z tehdejšího mužstva, který byl na Euru 2016, mají možnost příští rok 26. června v Hamburku proti Turkům nastoupit brankáři Tomáš Vaclík s Tomášem Koubkem, kteří patří do širšího kádru.