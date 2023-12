Souček si přál Anglii či Německo. S losem je ale spokojený, z baráže čeká Řecko

„Pro mě dva týmy z prvního koše byly Anglie a Německo. Souboj s domácími by byl fanouškovsky obrovský zápas. V Anglii hraju a pro mě osobně by to bylo speciální,“ řekl Souček. „Třeba jsem nechtěl Itálii ze čtvrtého koše, což by byl nejtěžší možný soupeř. Skupinu musíme brát a teď je jenom na nás, jak se připravíme,“ doplnil osmadvacetiletý středopolař.

S Portugalskem si naposledy národní celek zahrál v loňské elitní skupině A Ligy národů a připsal si dvě porážky 0:2 venku a 0:4 doma. „Nebyly to úplně podařené zápasy, hlavně výsledkově. O to větší motivaci teď máme. Pořád je to parta v čele s Cristianem Ronaldem a dalšími. I když je to úvodní zápas, tak věřím, že máme o to větší šanci uspět,“ uvedl Souček.

Česko na Euru Skupina F 18. června: Portugalsko - Česko (Lipsko) 22. června: Baráž C - Česko (Hamburk) 26. června: Česko - Turecko (Hamburk)

S Tureckem česká reprezentace prohrála v posledních třech zápasech. Naposledy vloni v listopadu podlehla v Gaziantepu 1:2. „Poslední roky zažívají lepší éru. Mají plno mladých hráčů. Co jsme s nimi hráli, tak to byl hodně složitý soupeř. Pořád věřím, že máme na to s nimi uspět. Jsem rád, že si to s nimi rozdáme,“ podotkl Souček.

Za největšího favorita play off C považuje Řecko. „Mám i řeckého spoluhráče (Konstantinose Mavropanose), se kterým se o tom zítra pobavíme. My se budeme koukat v březnu, kdo tu skupinu vyhraje a přijde k nám,“ konstatoval bývalý záložník pražské Slavie nebo Liberce.

„S losem velká spokojenost. Největší asi s tím, že první zápas odehrajeme proti Portugalsku v Lipsku, což je pro českého fanouška asi nejlepší, kde to mohlo být. Je to blízko hranic, takže věřím, že bude velká podpora,“ doplnil Souček.

Mrzí ho, že národní tým momentálně nemá trenéra. Kouč Jaroslav Šilhavý se totiž navzdory úspěšné kvalifikaci a postupu z druhého místa ve skupině o skóre za Albánií rozhodl u mužstva nepokračovat a vedení Fotbalové asociace ČR dosud jeho nástupce nenašlo.

„Je to nešťastné i pro nás hráče. Na Euro pojedeme s trenérem, ale chtěli bychom ho mít už teď, kdy se na to připravujeme. Věřím, že se na svazu udělá to nejlepší řešení pro všechny, dobře to vyhodnotí a budeme zase tým, který bude sahat po úspěchu,“ prohlásil Souček.