Kdo vedle Součka? Vlevo Jurásek, či Provod? S kým do sestavy v Albánii

Před měsícem v Praze se národní mužstvo s Albánií rozešlo po remíze 1:1. Ve čtvrtek je na programu odveta v Tiraně. Divoký zápas v bouřlivém prostředí, jak slibují místní.

Šilhavý musí vybrat silné a odolné typy. Zkušené hráče, které atmosféra ani případné provokace ze strany soupeře nerozhodí.

Možnosti, jak sestavu obměnit proti domácímu utkání, však tolik nemá.

Proti Albánii český tým vyrukoval v rozestavení se třemi stopery, dvěma wingbacky, dvěma středopolaři a třemi útočníky. Pokud u toho Šilhavý zůstane i v Albánii, do stoperské trojice Tomáš Holeš, Jakub Brabec, Ladislav Krejčí sahat nebude, byť má k dispozici ještě nováčka Martina Vitíka a Patrizia Stronatiho.

Na pravém kraji zůstane Vladimír Coufal, to je jedna z jistot. Vlevo hrál Lukáš Provod, ale nyní má kouč k dispozici už uzdraveného Davida Juráska. Pokud by se rozhodl pro něj, Provod je jednou z alternativ do středu pole vedle kapitána Tomáše Součka.

Chybí totiž zraněný středopolař Alex Král, kterého může nahradit i jeden z bratrů Sadílkových, nejspíš mladší Michal, který má za reprezentaci víc startů.

Na krajní pozice jsou v týmu ještě slávisté David Douděra a dodatečně nominovaný Lukáš Masopust.

Pro ofenzivní řady se počítá s Václavem Černým i Janem Kuchtou. Oba mají formu a v reprezentaci se osvědčili. Kuchta je hrotový útočník, Černý nastupuje lehce pod ním a z pravé strany.

Na postu podhrotového hráče z levé strany bude nejspíš Adam Hložek, nebo Tomáš Čvančara, který v minulých dnech léčil zranění. „Ale už jsem připraven,“ hlásil na srazu reprezentace.

Doma proti Albánii hrál Čvančara, Hložek jen střídal, protože v Leverkusenu pořád plní roli náhradníka.

Nebo může Šilhavý překvapit zařazením Ondřeje Lingra, případně jednoho ze slávistických útočníků, kterými jsou Mojmír Chytil a Václav Jurečka.

„My vepředu se musíme zlepšit. Doma proti Albánii nám chyběl pohyb, málo jsme se nabízeli, nebyli jsme nebezpeční. Ať už tam bude kdokoli, musíme na tom zapracovat a vytvořit si víc šancí,“ zdůraznil Čvančara.

Trenér Šilhavý se však může rozhodnout pro změnu rozestavení. Zásadní by to bylo pro zadní řadu, kde by se hrálo ve čtyřech.

Na pravém kraji by sprintoval Coufal, vlevo Jurásek. Na pozice stoperů by Šilhavého vsadil nejspíš na Holeše, kterého by doplnil jeden z dvojice Brabec - Krejčí.

Pokud by kouč ukázal na Brabce, Krejčí je možností do středu pole vedle Součka. V záloze Krejčí odehrál většinu posledního ligového utkání za Spartu v Hradci a vedl si velmi dobře. Je to navíc jeho post.

Vedle Součka se nabízí Michal či Lukáš Sadílek.

Nad dvěma spíš defenzivními středopolaři by mohl hrát Lingr nebo Hložek. Na pravém kraji Černý a vlevo Provod. Na hrotu Kuchta.