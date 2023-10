Kdo a jak postoupí na Euro. Jak by vypadala baráž, pokud by do ní museli Češi

Baráž o Euro 2024 Dodatečná kvalifikace o postup na mistrovství Evropy je určena pro dvanáct národních mužstev, která budou rozdělena podle posledního ročníku Ligy národů do tří skupin po čtyřech. V nich se hraje systémem play off. Na Euro postoupí vítěz každé ze tří větví. Do baráže půjdou země, které si nevybojovaly přímý postup z kvalifikace a zároveň se nejlépe umístily v každé ze tří úrovní Ligy národů. Česko by v případě krachu v kvalifikaci bylo ve větvi A, protože loni hrálo elitní úroveň Ligy národů. V pořadí je sice až třinácté, ale je velký předpoklad, že většina soupeřů v žebříčku nad ním si účast na Euru zajistí přímo z kvalifikace. Hodně na hraně je v pořadí nad českým týmem jen Polsko, které je však zároveň soupeřem Česka v kvalifikační skupině. Podle vývoje kvalifikace i papírových předpokladů to vypadá, že do baráže z Ligy národů A půjde tedy Česko, nebo Polsko a nejspíš Wales. Ty dva účastníky by pak musely doplnit týmy z jiných úrovní a odspodu. Třetím účastníkem by byl nejlepší tým Ligy národů D, což je Estonsko. A posledním účastníkem bude pátý tým z Ligy národů B, což podle vývoje kvalifikace vypadá na Ukrajinu, Island, nebo Norsko. Semifinále by Češi hráli doma s Estonskem, pořadatele finále určí los.