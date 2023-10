Po zranění netrénoval, v lize dělal žolíka. Teď jsem ale připravený, hlásí Čvančara

Do Česka se vrátil s předstihem, aby mohl navštívit bývalé sparťanské spoluhráče při nedělním ligovém zápase v Hradci Králové. Sledoval, jak jeho reprezentační kolega Jan Kuchta efektním lobem přehodil brankáře Pavola Bajzu.

„Už jsem s ním mluvil a hned jsem mu říkal, jak hezky to trefil,“ prozradil Čvančara novinářům.

Osvětlil také zdravotní trable, kvůli kterým odehrál více než poločas naposledy před měsícem právě proti Albánii. „Odkud jsem si odnesl dvě trhliny v kotníku. Ty jsme vyřešili poměrně rychle, ale proti Darmstadtu jsem pak dostal nepříjemný úder do stehna, a to už byl větší problém.“

Ostatně se dává dohromady už víc než tři týdny, duel s Lipskem vynechal úplně, proti Bochumi a Mohuči nedostal ani půlhodinu.

„Trénoval jsem akorát den před zápasem, jinak jsem se léčil. To potom nemůžete čekat, že se objevíte v základu. Moji pozici jsme si s trenérem vyjasnili a já chápal, že budu chvíli fungovat jako žolík,“ líčil.

Možná to zní troufale, ale Čvančara se v šesti bundesligových zápasech trefil třikrát, dva další zásahy přidal v poháru a je nejlepším střelcem týmu.

„V Německu už jsem zabydlený, po třech měsících se tam cítím jako doma. Gladbach je momentálně v přestavbě, přišla hromada mladých kluků a nový trenér. Nečekají se od nás zázraky, ale chtěli bychom vyhrávat každý zápas a postupně se zlepšovat,“ řekl.

Tomáš Čvančara se raduje se spoluhráči po vstřeleném gólu.

„Říká se, že je v lize ještě spousta hráčů, kteří se zatím nedokázali přizpůsobit. Snažím se podávat co nejlepší výkony a dělat maximum.“

Ve zmíněném duelu s Darmstadtem stihl Čvančara za poločas neproměnit penaltu, rozjet jednu gólovou akci, na další branku přihrát a ještě srovnat na 3:3.

I proto má pozici v základu jistou přinejmenším v Německu. V reprezentaci ale čelí konkurenci v podobě hrajícího Kuchty i třeba Adama Hložka, který sice sbírá menší počty minut, ale pravidelně trénuje. Na pravé straně pak podává stabilní výkony Václav Černý.

Útočnou fázi v prvním střetnutí s Albánci (1:1) trenér Jaroslav Šilhavý kritizoval nejvíce. „Potřebujeme zlepšit pohyb nahoře, měli jsme špatnou nabídku, což nám kouč ukazoval,“ pátral Čvančara.

„Ale neřekl bych, že jsme hráli úplně příšerně, máme samozřejmě co zlepšovat. Určitě nás však nepřekvapili, protože jsou to velice kvalitní fotbalisti, což ve skupině pravidelně ukazují.“

Český útočník Tomáš Čvančara se snaží vybojovat míč v kvalifikačním utkání proti Albánii.

Albánci totiž kvalifikační skupinu průběžně vedou o dva body před Českem, ale mají o zápas navíc. Doma naposledy porazili 2:0 Polsko.

„Osobně mě to nepřekvapilo. Tady se z nich dělal outsider, kterého bychom měli přejet, a najednou jsou v čele,“ navázal Čvančara.

Reprezentanty nečeká jednoduchý zápas, který neulehčí ani místní známá bouřlivá atmosféra. Tamní svaz registroval na tři sta tisíc zájemců o lístky na stadion s kapacitou dvaceti tisíc míst.

„Na atmosféru se těšíme, je lepší hrát před vyprodaným stadionem,“ shodli se Čvančara s vedle sedícím Mojmírem Chytilem. „Ale musí to být v rámci mezí,“ dodali.

Útočníci české fotbalové reprezentace Tomáš Čvančara a Mojmír Chytil na reprezentačním srazu.

„Když jsme s Mönchengladbachem hráli minulý týden v Bochumi, pár našich fanoušků se nechovalo hezky, naházeli pyrotechniku na hřiště,“ vzpomínal Čvančara. „Nechci vyloženě říkat, že to k fotbalu patří, v Německu se z toho zas nedělá taková věda jako u nás. Některé bouřlivosti tam v menší míře být mohou.“

Na albánské straně nastoupí i Qazim Laci, někdejší Čvančarův spoluhráč ze Sparty. „Byl to kamarád jako každý jiný, máme spolu dobrý vztah, ale nijak speciálně to nevnímám. Je to bojovník, silný na balonu a dobře drží prostor,“ uvedl.

Pozor si Češi musejí dát hlavně na záložníka Nedima Bajramiho nebo Jasira Asaniho, kteří dohromady dali už pět albánských gólů z osmi.

„Mají tam kluky, kteří hrají Serii A a nezapadají. Pro mě to není překvapení, že hrají tak dobře a upřímně mě nezarážejí ani výkony Polska. Máme nesmírně vyrovnanou skupinu a všechny týmy mají na postup. Budeme bojovat až do konce, abychom to zvládli,“ dodal Čvančara.