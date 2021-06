Zranění se lepší, Darida i Bořil před čtvrtfinále Eura znovu trénovali

Darida musel kvůli blíže nespecifikovanému zranění nohy vynechat nedělní osmifinále v Budapešti proti Nizozemsku, které české mužstvo nečekaně vyhrálo 2:0.



V zápase scházel i Bořil, jenž si odpykal trest za dvě žluté karty. Kvůli lehkému zranění pak v minulých dnech netrénoval.

„Chceme věřit dobrému průběhu léčby, ale neumíme to odhadnout,“ řekl v pondělí o kapitánovi asistent trenéra Jiří Chytrý. Hráčovy problémy přiblížit nechtěl: „Omlouvám se, konkrétní bych být nemohl. Ani nechtěl vzhledem k hráči, který si to nepřeje specifikovat.“

Darida i Bořil odehráli úvodní tři zápasy šampionátu v základní skupině, na startu vyřazovací fáze je pak zastoupili Antonín Barák, respektive Pavel Kadeřábek. A slyšeli chválu.

„Kadeřábek dlouho nehrál a zvládl to parádně, to stejné Barák. Kluci byli připravení a ustáli to výborně,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

Koho do sestavy vybere v sobotu?

Český tým bude ještě ve čtvrtek odpoledne trénovat na Strahově a ve 14:30 odletí do Baku, dějiště utkání s Dánskem.

Reprezentanty čeká nejdelší cesta v rámci Eura, ázerbájdžánská metropole je od Prahy vzdálena tři tisíce kilometrů. V pátek absolvují reprezentanti na místním Olympijském stadionu tradiční předzápasový trénink a v sobotu od 18:00 SELČ tam rozehrají čtvrtfinále. V dějišti utkání je o dvě hodiny více.