Volno, příprava, přelet. Češi koušou Baku: Proč radši nehrajeme v Kodani?

Od trenérského štábu dostali reprezentanti dva dny po úspěšném osmifinále proti Nizozemsku a pět dnů před čtvrtfinále s Dánskem volno.

Minulý týden ho využili k návštěvě střelnice. „Ale teď to bude individuální, každý se zařídí, jak potřebuje,“ přiblížil Barák, jenž dopoledne hovořil s novináři.

„Je důležité, abychom si odpočinuli, ani soupeře teď ještě řešit nebudeme. Samozřejmě, že jsme Dány sledovali, sledujeme celý šampionát a víme, že se proti nám postaví těžký a velice kvalitní protivník. Ale konkrétní přípravu zahájíme až ve středu,“ doplnil Barák.

Fotbalisté za sebou mají na Euru zatím čtyři zápasy. Z Prahy dvakrát letěli do Glasgow, jednou do Londýna a naposledy hráli v Budapešti. Teď? Baku.



„Dovedu si představit mnohem vhodnější místo konání zápasu,“ zmínil v pondělí asistent Jiří Chytrý a nebyl sám.

„Baku? Tragédie. To asi vymýšlela nějaká hlava,“ rýpl si Patrik Schick. A kolega Barák se v úterý přidal, sám od sebe.

„Víte, pro mě je tohle pořád nepochopitelný. Strašně mě mrzí, že nemůžeme hrát jinde než v Baku. Nedostaneme tam fanoušky, rodiny, doteď jsem to neskousl. Byl bych radši, kdybychom nastoupili v Kodani, Dánové by byli sice doma, ale i my bychom tam mohli mít velkou podporu. Byl by to pro nás zase svátek a zápas o něčem jiném. Dál bychom si drželi euforii, kterou máme nyní.“

Jenže výlet do Ázerbájdžánu, nejodlehlejší hostitelské země šampionátu, bude spíš pro dobrodruhy. Fanklub reprezentace sice organizuje letecký zájezd, ovšem podpora přímo na místě bude i tak mizivá, s Budapeští nesrovnatelná.

Fanklub repre @fanklubrepre Jeden z fanoušků se rozhodl zařídit „fanouškovské letadlo“ do Baku. Předběžná cena je od 13 550 Kč do 16 220 Kč za zpáteční let a závisí na obsazenosti letadla. Odlet je naplánován na páteční odpoledne, přičemž minimální počet zájemců pro jeho uskutečnění je 150 fanoušků. https://t.co/QUliRn2uM4 oblíbit odpovědět

„Nejšťastnější jsem byl z toho, že jsem měl přímo na tribuně tátu. Moc to pro mě znamenalo, přál jsem si, aby tam byl se mnou, cítil jsem velkou hrdost,“ popisoval Barák.

Do tři tisíce kilometrů vzdáleného Baku mají fotbalisté letět podle předběžných plánů ve čtvrtek odpoledne, v pátek si v místním parnu zatrénují, v sobotu hrají. V době zápasu, který se začíná od 21 hodin místního času (18.00 SELČ), má být pořád skoro 30 stupňů Celsia.

„Ale komplikací s Baku je spojeno ještě mnohem víc. My i Dánové letíme na obrovskou vzdálenost, vracíme se zpátky a tři dny nato jeden z nás pocestuje na semifinále do Londýna,“ připomněl asistent Chytrý.



Kdo se s náročným programem lépe srovná?