Ševčík o narážce Baha: Vyřídím si to s ním. Schickovi chceme pomoct

Když se dozvěděl, co pro dánská média před čtvrtfinále fotbalového Eura prohlásil jeho klubový spoluhráč Alexander Bah, jenž se do dánské nominace na šampionát těsně nevešel, reagoval Petr Ševčík pohotově: „Já si to s ním ve Slavii vyřídím.“