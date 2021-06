Zranění Češi: Darida nechce být konkrétní, Bořil by mohl být zpět ve středu

Jak je na tom kapitán Vladimír Darida? Stihne se uzdravit na sobotní čtvrtfinále Eura s Dánskem? Jiří Chytrý, asistent u fotbalové reprezentace, v tomto ohledu příliš sdílný nebyl. „Chceme věřit dobrému průběhu léčby, ale neumíme to odhadnout,“ prohlásil. To Jan Bořil je podle všeho k návratu do tréninku blíž.