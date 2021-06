Dánsko slaví senzaci, týmu gratuloval i Eriksen. Kouzelný večer, uvedl kouč

„Byl to kouzelný večer. Jestli si ho někdo zasloužil, jsou to naši hráči. Nechápu, jak se jim podařilo vrátit se do turnaje poté, čím si prošli,“ prohlásil na tiskové konferenci trenér Kasper Hjulmand.



Dánové v pondělí večer deklasovali Rusko 4:1, což by samo o sobě nestačilo. Ke druhému místu ve skupině B jim na dálku pomohla suverénní Belgie.

Však také domácí fotbalisté na kodaňském stadionu Parken po závěrečném hvizdu nervózně obnovovali stránku v aplikaci na mobilu, aby měli jistotu. Když zjistili, že Finové prohráli, propukli v jásot.

„Nechtěli jsme předčasně bláznivě běhat a slavit. Co kdyby ještě Finsko dalo v závěru dva góly? Potřebovali jsme mít jistotu, takže až když přišla, pustili jsme se do oslav,“ usmíval se Hjulmand.



Možná stále ani sám nechápe, co že to se svým týmem dokázal. Když v úvodním duelu s Finskem krátce před přestávkou přímo na trávníku zkolaboval Eriksen a přiběhnuvší lékaři jej museli pod dohledem šokovaných přítomných oživovat, Dánové byli – zcela pochopitelně – naprosto rozložení.

Pomáhal jim psycholog, zatímco Eriksen posílal z nemocnice nedaleko stadionu Parken povzbudivé zprávy: Kluci, je mi líp. Kluci, držím vám palce.

Devětadvacetiletý záložník minulý týden podstoupil zákrok, při níž dostal kardioverter-defibrilátor. Přístroj, který mu pohlídá srdce, jež nečekaně selhalo.



Závěrečný zápas s Ruskem už Eriksen sledoval z domovského Odense, kam jej po operaci propustili. Musel mít obrovskou radost.

„Je těžké popsat, co vše máme za sebou, ale po celou tu dobu myslíme na Christiana. Je úžasné vidět atmosféru v týmu a jak k ní každý přispěl,“ popisoval trenér Hjulmand.



Že byl postup věnován hlavně Eriksenovi, potvrdila i oslava čtvrté branky Joakima Mähleho, jenž běžel ke kameře a prsty naznačil číslo „10“, které Eriksen v reprezentaci nosí.



„Hned po zápase nám psal do naší skupiny na whatsappu. Bylo to skvělé, že se ozval,“ líčil obránce Jens Stryger Larsen. Jeho spoluhráč Mähle zase popisoval, jak užaslý byl z atmosféry na zaplněném kodaňském stadionu Parken.

„Atmosféra v ochozech byla neskutečná. Úchvatná. Stejná jako proti Finsku nebo Belgii a stále se stupňuje. Nikdy jsem nic takového nezažil. Je to něco kouzelného,“ řekl Mähle ke kulise, kterou vytvořilo přes 23 tisíc diváků.



Fanoušci vyprovázeli tým i na cestě ze stadionu a v ulicích pokračovali v bouřlivých oslavách. „Je to šílené, že jsme se nakonec dostali dál. Být členem tohohle týmu je výjimečné. Nikdy jsem nesnil o tom, že budu součástí něčeho takového, takže je to skvělý pocit,“ řekl Mikkel Damsgaard, který v duelu prolomil pečlivou ruskou obranu jako první a stal se ve 20 letech a 353 dnech nejmladším dánským střelcem na Euru.



I díky jeho příspěvku turnaj pro dánskou reprezentaci pokračuje. Další překážkou bude v sobotu v nizozemském Amsterdamu Wales.