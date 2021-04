Obojživelník Vedral byl u všeho podstatného, Jihlavu nasměroval k výhře

„První gól dal, pak na něj byla červená karta a penalta,“ zmiňuje jihlavský trenér pozitivní přínos Vedrala. „Ale bohužel, byl i u toho vyrovnávacího gólu,“ doplnil.

„Předtím tam byla standardka ze strany, já jsem to možná mohl pouštět, abychom měli odkop. Ale nevěděl jsem, jestli za mnou není hráč, tak jsem to lízl na roh,“ popisuje Vedral, co předcházelo vyrovnání Blanska. „Pak to přehodili přes přední tyč, měli jsme si ten balon najít a odprásknout pryč. Klidně i mimo hřiště,“ má jasno Vedral.

Jenže míč doputoval na hlavu nestráženého Martina Sedla, jenž se nemýlil. „Nevím, jak ostatní, ale mě to vyrovnání nakoplo. Řekl jsem si, že za ten inkasovaný gól musím udělat víc,“ říká Vedral. „Jsem rád, že jsem se poté podílel na penaltě, která byla na mě. A figuroval jsem taky u třetího gólu. Takže bylo dobře, že jsem to mohl týmu vrátit.“

Třiadvacetiletý obojživelník, kterého Jihlava neváhá využít na stoperu i v útoku, se navíc v utkání střelecky prosadil i sám. „Po kombinační hře se míč dostal k Lacimu (Matúš Lacko), který mě nádhernou kolmicí našel přímo mezi bekem a stoperem. A já jsem pak z rohu malého vápna prostřelil brankáře Haluzku mezi nohama,“ popisuje Vedral.

Mladý hráč je rád, že může znovu nastupovat vepředu. „Na zápas s Líšní se do obrany vrátil Robo Štefánek, nějaké menší problémy měl Standa Klobása, tak přišla varianta na mě,“ zmiňuje své opětovné přesunutí dopředu.

„Už s Líšní jsem měl dvě nebo tři tutovky, plus další šance. Bohužel jsem je neproměnil, ale jsem rád, že jsem dostal další důvěru. Za poslední tři zápasy jsem dal dva góly, takže jsem rád, že můžu v útoku hrát,“ pochvaluje si. „Navíc jsem v Blansku konečně nastoupil se Standou Klobásou a myslím, že jsme si nějakým způsobem vyhověli a klapalo to,“ těší ho spolupráce, kterou si sám vysnil.

„Standa je celoživotní útočník, chová se tak. Vedry se tento post pořád učí, ale tím, jak je pracovitý a dá si říct, roste zápas od zápasu. A tentokrát jde to vítězství hodně za ním,“ ocenil kouč Křeček.

Jihlavský kanonýr Klobása v Břeclavi na hřišti strávil jen 65 minut. „Standa si o to střídání řekl v poločase, domlouvali jsme se na tom, že nějakou minutáž vydrží. Zápas byl náročný, soubojový, hodně běhavý. Nechtěli jsme Standu přetahovat, proto šel na hřiště Patrák. A udělal třetí gól, kdy výborně přihrál Křišťálovi. Takže to střídání nám vyšlo,“ mohl být spokojen Křeček.

Předcházející vítězný gól hostům domácí darovali, když si šest minut před koncem ve vápně počínal neohroženě obránce Sukup, jenž při svém pokusu o nůžky trefil Vedrala do hlavy.

„Penalta bez debat, druhá žlutá taky bez debat. Byla to absolutní hloupost hráče, že takovým způsobem zasahuje v pokutovém území,“ měl jasno Vedral. „Penalta byla jasná a s přehledem proměněná,“ chválil kouč Křeček.