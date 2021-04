Jihlavu čeká boj, debakl však Blansku vracet nechce

„Ano, zápas je pro nás nesmírně důležitý. S Blanskem bojujeme v těchto patrech tabulky,“ souhlasí jihlavský trenér Aleš Křeček. „Stejně tak ale pro nás byly důležité zápasy předtím.“

Dvě ze tří posledních utkání Vysočina vyhrála, když dokázala porazit doma Třinec (1:0) a venku Prostějov (4:2). Poté však podlehla pražské Dukle (0:1).

„Byli jsme samozřejmě zklamaní z výsledku, ale určitě jsem nebyl zklamaný z toho, co jsme předváděli,“ vrací se k duelu Křeček. „Zápas měl oboustrannou kvalitu, bylo to remízové utkání, které jsme však prohráli. Škoda, že jsme neudělali aspoň ten jeden bod.“

Pulpit za Machalu. Nováčkovi prospěla výměna trenéra

Také druholigový nováček z Blanska po lednovém příchodu trenéra Martina Pulpita, který nahradil Oldřicha Machalu, prožívá relativně úspěšné období. Ze sedmi jarních zápasů vydoloval 11 bodů, když naprázdno vyšel až v posledním týdnu, kdy se dvakrát představil venku – nejprve prohrál v neděli na hřišti Táborska (0:1) a poté ve středu s Duklou Praha (1:2).

Blansko potvrdilo, že končí ve druhé lize Fotbalisté Blanska po sezoně bez ohledu na výsledky opustí druhou nejvyšší soutěž, v níž jsou v tomto ročníku nováčkem. Na vině je neutěšená finanční situace klubu, který na začátku roku opustil jeho hlavní mecenáš Oldřich Merta. Hrozbu odchodu z 2. ligy, o níž ve středu informoval server iDNES.cz, potvrdil v pátek na webu FK Blansko jeho předseda Zdeněk Veselý. Fanouškům přislíbil snahu zařadit se od příští sezony do MSFL, tedy třetí nejvyšší domácí soutěže. (čoch)

„Blansko se pod novým trenérem zvedlo, dělá výsledky, které nejsou náhodné. I ve středu na Dukle hrálo velmi dobře,“ všímá si Křeček. „Takže nás čeká těžký zápas. Soupeř bude enormně bojovat, mít enormní nasazení.“

Vysočina má Blansku co splácet: na podzim v domácím prostředí novicovi překvapivě podlehla 1:4. „Na ten zápas si dobře vzpomínám, výsledkově to byl veliký propadák, to je pravda. Oni do čeho kopli, z toho dali gól,“ zmiňuje Křeček listopadový debakl.

„Určitě tam ale nejedeme s tím, že bychom jim chtěli něco vrátit,“ brání se Křeček. „My prostě potřebujeme zabrat. A jestli by to bylo se soupeřem, kterého jsme na podzim porazili, nebo s ním prohráli, to nic neřeší,“ doplnil.

Jihlavský kouč tuší, jaký typ střetnutí jeho svěřence dnes čeká. „Co mám informace, nebude se hrát na moc dobrém hřišti. Takže si nemyslím, že se bude nějak extra kombinovat. Spíš asi budeme soupeře nějakým způsobem dobývat, oni budou kvalitně bránit a čekat na nějakou jednoduchou akci: rychlý brejk nebo standardku,“ tipuje Křeček.

Pokud výsledky covidových testů dovolí, měl by mít jihlavský kouč k dispozici téměř kompletní kádr. „Vykartovaného máme Štefánka, který nemůže nastoupit po červené kartě,“ připomíná disciplinární trest pro slovenského stopera.

„Drobné zdravotní problémy doléčuje Patrák, nevíme, jestli bude k dispozici. A přírůstek do rodiny každým dnem čeká Luis, tak uvidíme, jestli s ním budeme, nebo nebudeme počítat,“ zmiňuje rodinné záležitosti útočníka Arroyi.