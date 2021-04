Pulpit po černém blanenském týdnu: Kdo na to nemá mentálně, ať dál nechodí

Že se nálada kabiny pohybovala na bodu mrazu, nezastírá obránce Ondřej Sukup. „Atmosféra nebyla nic moc, i když v pátek to bylo horší než v sobotu. Ještě stále nevíme, co je a není pravda a co je stoprocentní, na náladě nám to ale jistě nepřidalo,“ potvrzuje viník penalty, která o osudu zápasu rozhodla.

Pulpit spolu s kabinou odmítají, že by sezonu dohráli pouze z povinnosti. „Sportovní záchranu jsme přece stále schopní uhrát. Je na to potřeba něco kolem osmadvaceti bodů, takže jich nám chybí osm nebo devět - a to je hratelné,“ nechce kouč vypustit koncovku ligy.

„Po zápase jsem klukům řekl, že záleží na nich a na jejich vnitřní motivaci, jestli se chtějí prát o sportovní záchranu dál. Kdo myslí, že na to mentálně nemá, tak ať to řekne a už nechodí,“ dodává s tím, že jeho svěřenci hrají o další angažmá. Po něm se bude poohlížet i Pulpit.