Kapitán Lacko splácí šanci, proto se Jihlavě upsal na další dva roky

„Jsem Znojemák, takže kdyby to bylo na mně, raději bych dohrával kariéru ve Znojmě. Jenže tam je stav, jaký je, tudíž se vracet nechci,“ vysvětloval kapitán druholigového jihlavského A-mužstva.



Hlavním důvodem, proč jste přijal nabídku Vysočina, je tedy až třetiligové příslušenství znojemského týmu?

Ne, Jihlava mi v minulých letech dala šanci, kterou se jí snažím splatit. Jsem rád, že jsme se domluvili.

Už jste si zvykl na cestování mezi Znojmem a Jihlavou? Sice to není daleko, ale musí se jezdit pomalu, protože téměř neustále projíždíte vesnicemi...

To je pravda, ale zvykl jsem si. Stojí mi to za to. Chci v Jihlavě odvádět co nejlepší práci. Přál bych si, abychom byli úspěšní.

Aktuálně patří Vysočině v tabulce devátá příčka, přičemž z posledních čtyř zápasů jste třikrát vyhráli. Je to znát na náladě?

Samozřejmě, jenže když se podíváte na tabulku důkladně, tak vidíte, že stačí jedno nebo dvě zaváhání a jsme zase tam, kde nechceme být.

Proto teď potřebujete uspět v domácím souboji s Vlašimí...

Přesně tak. Chceme potvrdit předchozí výhru z Blanska a dostat se do většího klidu. Zkusit tuhle sezonu ještě nějak zachránit.

Pomoct by vám už měli i fanoušci. I když zatím jen v omezeném počtu...

To je další důvod, proč potřebujeme vyhrát. Byla by to ta nejlepší pozvánka pro příště.

Dá se zvyknout na to, že hrajete bez diváků?

Je to komorní, hrozný. Zrovna my jsme mančaft, který podporu z hlediště potřebuje, spoléháme na ni. Tak snad už bude jenom líp.

Navíc má být konečně i teplejší počasí...

Na to se taky těším. Ve Znojmě je vždycky o pět stupňů víc, pak přijedu do Jihlavy a jsem nepříjemně překvapený. (směje se)