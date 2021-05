Zachráněná Jihlava hostí Vyšehrad. Utkání beru velmi vážně, říká kouč

Při vyrovnané soutěži tým kouče Aleše Křečka, kterému aktuálně patří devátá příčka, v závěrečných kolech může zabojovat o umístění v horní polovině tabulky.

Potřebuje k tomu však zvládnout zbývající dvě střetnutí: v sobotu na hřišti čtrnáctého Vyšehradu, příští neděli pak doma s aktuálně osmou Chrudimí.

„Ač se to nemusí zdát, zbývající utkání beru velmi vážně. Jsou důležité pro celý klub, pro hráče, pro nás samotné. A chceme tak k nim i přistoupit,“ prohlašuje kouč FC Vysočina Aleš Křeček. „Budou pro nás stejně důležité, jako duely před tím, kdy jsme hráli o holý život. Tak bych to chtěl mít postavené a i s hráči o tom tak mluvím,“ říká jednoznačně jihlavský kouč.

V nejbližším střetnutí, při kterém se od 15 hodin představí na hřišti s pouhým jedním vítězstvím a šesti body beznadějně posledního celku soutěže, bude mít Vysočina postaráno o extra motivaci. Právě Vyšehrad ji totiž na začátku jara na domácím hřišti v 89. minutě sebral vítězství, když v deseti lidech, ve kterých hrál celý druhý poločas, vyrovnal na 1:1.

„Víme, že ten zápas nám nevyšel a start jara byl tímto ovlivněný,“ připouští Křeček, že tato facka jeho mladý tým hned v úvodu jara vykolejila. Jihlava pak naplno dokázala bodovat až o tři zápasy později. „Ale já se nedívám dozadu na to, jak co bylo. Snažíme se dívat dopředu, na tohoto soupeře. Tak, abychom ho v žádném případě nepodcenili a ten zápas výsledkově zvládli. Ale že by to měla být odveta, takhle o tom nepřemýšlím,“ vzkazuje trenér Křeček.