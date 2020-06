Po ostudě náprava, fotbalisté Ústí nad Labem oslavili výhru

„Působil velmi jistě,“ chválil ho ústecký trenér Aleš Křeček po vítězství 2:0. Arma zůstala sedmá, za baráží zaostává o sedm bodů. „Ti nahoře už do toho nenechají nikoho dalšího vstoupit,“ míní kouč.

Uběhlo jen 160 vteřin od úvodního hvizdu, když Drame dostal míč do vápna a angličanem parádně skóroval. Po přestávce se z hrany vápna taky povedeně trefil Valenta, běžela 54. minuta. A první výhra po restartu byla zpečetěna.

„Po ostudných pěti gólech v Pardubicích to bylo složité. Chtěli jsme se dostat do trochu lepší pohody a bylo vidět, že kluci za tím šli od začátku,“ ocenil Křeček. „Vycházeli jsme z pevné defenzivy, soupeře jsme do větší šance nepustili a v určitých pasážích jsme předváděli dobrý kombinační výkon.“

Vlašimský trenér Daniel Šmejkal si posteskl: „Z první chyby jsme inkasovali krásnou branku, byla strašně důležitá. My už pak nedokázali reagovat i vzhledem k velmi náročnému rytmu středa - sobota.“

Gólman Plachý v Pardubicích vystřídal Tvrdoně v 52. minutě a od té doby drží ve 2. lize čistý štít. Skvělé entrée do nové fáze kariéry. „Kluci si ho vychutnají, nulu mu týmový pokladník neodpustí. Ale Plachoš zaplatí rád,“ usmál se Křeček.

Zápas z hlediště dozoroval varnsdorfský trenér David Oulehla, který svůj tým přiveze v sobotu do Ústí k severočeskému derby.