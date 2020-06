Suverénní Plachý. A to je všechno? říkal po ústeckém debutu

„Těšil jsem se na to. Pomohli mi kluci. I trenéři,“ děkoval Plachý po své vítězné premiéře v roli člena základní sestavy. Duel s Vlašimí zvládl s čistým štítem, Ústí vyhrálo na domácím trávníku 2:0.

Ovšem už předtím debutoval, byť ne v celém utkání. Když pardubický lídr demoloval Ústí, po pátém gólu Plachý vystřídal dosavadní jedničku Mariána Tvrdoně. Kmenový brankář Teplic dochytal 38 minut.

„V Pardubicích na hřišti jsem si říkal: A to je všechno?“ líčil s úsměvem. „Určitě mi to pomohlo. Jsem rád, že jsem si to vyzkoušel, mohl jsem do utkání proti Vlašimi jít s klidnou hlavou. Musím říct, že jsem skoro nebyl nervózní a věřil jsem si.“

Střídání brankáře během zápasu je ve fotbale rarita. „Vůbec jsem to nečekal, je to netradiční, ale stalo se. Jsem rád za každou minutu, hrozně si toho vážím!“ Zatím pendloval mezi 3. ligou v Litoměřicku a teplickou juniorkou. „Pro gólmana je ČFL náročná, už jde o dospělý fotbal. Ale ve 2. lize mají kluci větší kvalitu, je tady jiný tlak. Rozdíl je docela velký,“ srovnává 22letý talent.

Jistý výkon od něj trenér Aleš Křeček čekal. „Působil v bráně velmi dobře, ale to mě nepřekvapuje. Odchytal spoustu těžkých zápasů v přípravě, na tréninku pracuje velmi dobře. Jsem za jeho nulu rád.“

Ústí se z pardubického výprasku oklepalo. „Řekli jsme si, že za tím uděláme tlustou čáru. Vyhráli jsme a můžeme se v klidu připravovat na derby,“ těší se Plachý na dnešní domácí zápas s výkopem v 17 hodin. „S Varnsdorfem to je vždycky vyhrocené.“