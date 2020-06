Ohryzané nehty, potom lavina. Lídr druhé ligy naložil Pardubicím

Pardubice vedly už od 14. minuty po trefě Solila, na 2:0 zvyšoval Pfeifer. V rozmezí 35. a 46. minuty pak zkompletoval hattrick Hlavatý a bylo hotovo.

„Z naší strany to byl téměř bezchybný výkon, neměli jsme hluchá místa, byli jsme plní pohybu. Na hráčích bylo vidět, že je ten zápas baví. Vážím si toho, že jsme porazili mužstvo, které je v mých očích opravdu kvalitní, rychlé, organizované. Dát takovému soupeři pět gólů a celý zápas mít pod kontrolou, za to si hráči opravdu zaslouží pochvalu,“ smekl pardubický kouč Jiří Krejčí.

Přitom před utkáním neměl dobrý pocit. „Předzápasový trénink nebyl dobrý, měl jsem z toho lidově řečeno ohryzané nehty. Ale v zápase to bylo super!“

To jeho protějšek Křeček byl pochopitelně v opačném rozpoložení. „Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře, chtěli jsme hrát, kombinovat, být dominantní na míči, což se nám zpočátku dařilo. Rozhodla naše nedůslednost, špatné bránění a individuální chyby. Když k tomu připočteme, v jaké formě domácí jsou, tak po třetím gólu už se to jen dohrávalo. A já už celý 2. poločas přemýšlel spíš o středečním duelu s Vlašimí,“ přiznal ústecký trenér.

Na debakl rychle zapomenout, velí Křeček. „Určitě si to lehce rozebereme, ale spíš už se musíme soustředit na další zápasy. To, že to tempo je takto vražedné, může být na jednu stranu dobře, na druhou my máme kádr docela úzký, tak uvidíme, co to s námi udělá. Ale snad ty dvě domácí bitvy s Vlašimí a Varnsdorfem zvládneme,“ věří Křeček.