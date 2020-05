Odskok od baráže je veliký, uvědomuje si ústecký trenér Křeček

„Ale jsme realisté, vnímáme tabulku i to, jak soupeři před námi hráli,“ řekl po čtvrteční porážce s Brnem 1:2 ústecký trenér Aleš Křeček. „Odskok od barážových příček je už veliký. Ale nevzdáváme se, je ještě 12 zápasů, 36 bodů ve hře. Je to těžké z hlediska úzkého kádru, který máme, ovšem hráči jsou odhodlaní a já se je v kabině snažil spíš povzbudit, aby zvedli hlavu. A aby zápas s Brnem nehodnotili pouze z výsledku, ale i z těch slušných pasáží, které jsme ukázali.“

Ačkoli Pardubice vedou tabulku, pro Křečka je právě Brno kandidát číslo 1 na přímý postup. „Pro mě je Zbrojovka favorit téhle soutěže. Má nejkvalitnější a nezkušenější hráče. A my nebyli horší, to je plus,“ hledal Křeček pozitiva.

I lídra však považuje za soupeře z extra ranku: „Mají sehraný celek, nemění hráče. Ale nebudeme tam bránit výsledek 0:0, určitě ne. Budeme se chtít prosadit naším fotbalem, což je kombinace, ofenziva, hra dopředu, nevyčkávat, co udělá soupeř, být aktivní. Body, co jsme doma ztratili, se pokusíme získat zpátky.“

Program je nahuštěný, i pro druholigové týmy to je novum. „Tohle je hodně náročná situace, žádný hráč, klub ani trenér v ní ještě nebyl. Po dlouhé pauze hrajeme během devíti dnů čtyři utkání. Nemáme tak široký kádr, tréninky budou jen regenerační a předzápasové. Zatím je s regenerací problém, není to povoleno, snad se to vyřeší,“ modlí se ústecký trenér, který děkoval 105 fanouškům v hledišti: „Ti skalní byli hodně slyšet.“