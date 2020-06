Ústecký kouč Křeček: Karty jsou rozdané, ti nahoře k sobě nikoho nepustí

Ústí se chtělo namáčknout za elitní trojku, jenže zápasy se soupeři z vršku tabulky nezvládlo, ztroskotalo s Brnem i s Pardubicemi. Ale ani teď není bez motivace.

„Řekli jsme si, že půjdeme zápas od zápasu, zkusíme každý vyhrát a uvidíme, jak to dopadne. Kluci hrají za sebe, za Armu, za svoje budoucí kariéry. Jde o to, aby na hřišti podali maximální výkon, jde o kvalitu. A když to nepřetaví ve výhru, víc udělat nemůžou. Pak spočítáme, na jaké místo to bude stačit.“

Ústí je sedmé a proti Vlašimi ukázalo, že dokáže produkovat atraktivní fotbal. „Tohle mužstvo, když dá první gól, tak se mu hraje dobře. Platí to asi pro všechny týmy, ale pro náš obzvlášť. Přidali jsme k tomu bojovnost i herní kvalitu, což vyústilo k vítězství,“ pochvaloval si Křeček tříbodový doping.

Gólově ho zařídili Drame a Valenta; hostující slávista se ve 2. lize trefil poprvé. „Jeho výkony už na podzim šly nahoru, i když maturoval, což není snadné. Spolu jsme si říkali, že jeho problém je produktivita. A že pokud bude chtít hrát ligu a za nějaký lepší tým, musí to zlepšit. Proti Brnu měl nádhernou asistenci, teď gól, paráda,“ chválí ho trenér.



V sobotu Arma hostí v derby Varnsdorf. Únava zatím nepřišla. „Snažíme se pracovat se střídáním. A už se jen regeneruje a jsou předzápasové tréninky, víc nic. Zatím nepociťuji extrémní únavu u některých hráčů, ale pořád jsme na začátku maratonu a určitě k tomu dojde.“